В столице в Московском доме общественных организаций и в Общественной палате РФ прошел медиафорум, организованный Общероссийским общественным движением «Молодежная ассамблея народов России «Мы - россияне». А накануне мы поговорили с ее председателем Диной Громатикополо о том, зачем создана ассамблея и какие межнациональные проекты привлекают сегодня молодежь.

ТАНЦЫ, СПОРТ И НОВЫЕ ИДЕИ

- Дина Савельевна, что такое молодежная ассамблея? Кем она создана и для чего?

- Наша ассамблея создана более десяти лет назад. Тогда молодежь из всех регионов России собралась в Ижевске, чтобы увидеть, какие мы все разные, и найти то, что нас объединяет. Ассамблея состоит из региональных отделений и местных ассамблей, например, народов Татарстана, Южного Урала, Хабаровского края. Несмотря на принадлежность к разным народам, несмотря на разные языки, культуры, обычаи, вероисповедания, молодежь хочет общаться, дружить, познавать мир. Мы хотим, чтобы в мире было больше согласия и доброты.

- Интересуется ли молодежь вопросами национальной политики и если да, то почему?

- Конечно! Мы выяснили, что есть определенная доля молодых людей, которым интересно, кто они, какой национальности, какие у них традиции. Свою национальную культуру они хотят продвигать, рассказывать, показывать, объяснять. Такие активисты занимаются национальными танцами и видами спорта, готовят блюда своей кухни, участвуют в национальных проектах и сами их придумывают. Молодежная ассамблея готова предоставить им новые форматы для реализации инициатив, идей, потенциала. Молодым людям важно быть в тренде, ведь сегодня все вокруг нас быстро меняется, бурно развиваются новые технологии, и молодежь это использует. Например, в Восточной Сибири есть народ тофалары, их осталось всего 600 человек. А сейчас продолжается Международный Год языков коренных народов. Наша активистка из Иркутской области Екатерина Аксаментова придумала проект, как помочь сохранить исчезающий язык тофаларов и сделать это с помощью современных технологий. Ребята сняли видеоролики о красивой природе Сибири с использованием очков виртуальной реальности. Когда смотришь сюжет, то сразу же изучаешь алфавит - русский, английский и тофаларский. Молодежь своими проектами прокладывает мостик между людьми разных национальностей, разных поколений.

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ СО СТОРОНЫ

- Возникают ли межнациональные противоречия в молодежной среде и как их удается решить?

- Порой противоречия случаются. Такое бывает из-за незнания, непонимания, и тут же происходит отторжение. Поэтому важно продвигать такие молодежные проекты и инициативы, которые помогают молодым людям узнать друг друга лучше, познакомиться с традициями и обрядами, понять, почему люди разные. Мы делаем все для того, чтобы молодежь интересовалась и своей культурой, и культурой людей других национальностей. А их в России 193!

- Какие цели сегодня стали для молодежи главными? Как можно их достичь?

- Молодежь стремится к развитию, благополучию и старается делать то, что ее увлекает. Сам процесс поиска себя очень важен для молодых людей. В общественной работе это отличный способ увидеть свои таланты, попробовать себя в разных ролях, посмотреть на себя со стороны и поработать в команде. При этом молодежь еще до начала карьеры получает важные навыки - коммуникабельность, умение договариваться, готовить самопрезентацию. Потом все это позволит быть гибким и свободно лавировать от профессии к профессии, поскольку жизнь может измениться в любой момент.

ЭТНОБЛОГЕРОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

- Кстати, о профессии. Кто такой этноблогер?

- В нашем представлении это человек, который пишет в социальных сетях о своем народе, своей малой родине, стиле жизни, традициях, кухне, о взаимодействии разных народов в нашей большой стране. Кстати, классических этноблогеров у нас не так много. Эта ниша свободна, и молодые люди могут по-новому взглянуть на социальные сети и понять, какими блогерами они хотят стать. Наша ассамблея готова помогать будущим этноблогерам. Мы создали онлайн-школу блогера, где молодежь может выполнить задания от ведущих экспертов по продвижению в соцсетях, посмотреть их видеоуроки, получить знания по созданию качественного контента и развитию личного бренда. После обучения мы проследили динамику в соцсетях у наших слушателей и увидели, что у них абсолютно изменился контент, в нем появилась личность этноблогера, изюминка, интересные идеи. В нашей школе уже зарегистрировалось несколько сотен человек и каждый может учиться бесплатно. Это стало возможно при поддержке Правительства Москвы. Ассамблея будет и дальше развивать такие проекты.

- Могли бы Вы назвать самые популярные проекты Ассамблеи, объединяющие в Москве молодых людей разных национальностей?

- В этом году одним из главных стал проект «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный диалог». В нем любой желающий может найти себя и попробовать свои силы, как онлайн, так и оффлайн. Сейчас планируем и проводим блог-туры. Например, участники уже побывали в этно-парке «Кочевник», где можно было познакомиться с кочевой культурой, узнать о жизни кочевых народов.

Популярным стал и проект «МежнацИнициатива», который реализуется уже три года и объединил более 30 вузов. В нем мы находим интересные, трендовые идеи, в развитии которых хотят видеть себя в Москве молодые люди. Студенты вузов разработали молодежные проекты по укреплению мира и согласия в многонациональной студенческой среде. Их поддержали и партнерские организации, и Правительство Москвы.

Другой проект «Мир. Молодежь. Единство» объединил сотни людей в творчестве - танцах, песнях, национальных кухнях. Сейчас некоторые эксперты говорят, что нужно уходить от танцевально-пожарного реагирования в национальном вопросе, мол, либо мы водим хороводы, либо разрешаем какие-то конфликты. Но как мы можем узнать людей других национальностей, если не услышим, как они поют? Наш фестиваль «Мир. Молодежь. Единство» проводится в необычном формате, поскольку мы объединили в нем и культурную, и деловую программы.

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

- Кто помогает молодежи реализовывать межнациональные проекты?

- В столице помощь в реализации таких молодёжных проектов оказывает прежде всего Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Молодежи важно хотя бы на начальном этапе получить поддержку, а дальше она сама действует. На федеральном уровне грантами и конкурсами помогает Росмолодежь, различные фонды. Наша ассамблея всегда готова помочь любому молодому человеку реализовать интересные идеи. Напишите мне в соцсетях, я с удовольствием всем отвечаю.

- Легко ли вовлечь молодежь в общественную деятельность?

- Считаю, что специально вовлекать молодежь не нужно. Лучше просто создавать такие условия, чтобы молодые люди сами захотели заниматься общественной деятельностью. Для этого нужно понимать ценности молодежи, поддерживать доверие между старшими и молодыми, создавать возможности для развития. Наша ассамблея как общественная организация помогает объединять людей разных национальностей. Мы даем простор молодежи для ее идей и талантов.

- Почему Вы этим занимаетесь? Что вас вдохновляет?

- Общественной работой я занимаюсь давно и считаю, что нужно делать только то, что ты не можешь не делать. Если есть сомнение, браться за что-то или нет, то скорее всего, это не твое. Меня вдохновляют молодые люди с энергией, куражом, потому что для них открыт весь мир и нет преград. Меня вдохновляет старшее поколение со своими ценностями, ответственным отношением, огромным накопленным жизненным опытом. Когда все эти люди - и молодежь, и взрослые - разных национальностей, это очень интересно и еще - очень красиво. Красота меня тоже вдохновляет.