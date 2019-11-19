Наше Подмосковье. Спасая жизни

Московская область продолжает обновлять свой автопарк специальных машин. Каждый год на маршруты выводятся современные автобусы, новую технику получают коммунальщики. Вчера губернатор Андрей Воробьёв вручил заведующим филиалами областной станции скорой медпомощи ключи от 76 машин. 7 из них - реанимобили, остальные 69 - автомобили «Скорой помощи» класса В (то есть оборудованные всей необходимой техникой для оказания экстренной медицинской помощи - дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами и проч.). Новые «Скорые» поступят на вооружение подстанций скорой помощи, обслуживающих более 30 муниципалитетов Подмосковья.

Муниципальные подстанции скорой помощи получили 76 новых автомобилей. Фото: Антон Чернов

- Уже стало доброй традицией встречаться здесь, в Красногорске для вручения ключей от новых машин «Скорой помощи», - сказал Андрей Воробьёв. - У нас в Московской области сейчас работает порядка 750 таких машин. Мы в день получаем 6 - 6,5 тысячи вызовов, 2 тысячи из них - экстренные. Во многом от своевременного прибытия зависит, сможем ли мы оказать эту чрезвычайно важную помощь.

Напомним, в 2014 году половина всех машин «Скорой помощи» в Подмосковье имела стопроцентный износ. В течение пяти лет было закуплено более 600 авто.