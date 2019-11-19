2019-11-19T13:14:18+03:00
Происшествия

Пропавшая журналистка два дня жила под церковью

29-летняя Маргарита Игнатова, судя по всему, ушла из дома [эксклюзив kp.ru]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.
Изменить размер текста:

В Москве нашлась пропавшая журналистка Маргарита Игнатова. 29-летняя Рита лежала за зданием Храма Знамения иконы Божией Матери. Это церковь в 20 минутах ходьбы от дома девушки.

Маргариту нашёл волонтёр, помогающий в храме, Анатолий Кузнецов — случайно.

— У нас тут с утра кинологи ходили с собаками — в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви, — объясняет Анатолий.

Пропавшая журналистка, судя по всему, ушла из дома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пропавшая журналистка, судя по всему, ушла из дома.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маргарита лежала за хозяйственной пристройкой, между зданием и забором. Там нет камер видеонаблюдения. Девушку нашли свернувшейся в клубок. От врачей и сотрудников полиции Рита закрывалась.

Маргарита лежала за хозяйственной пристройкой, между зданием и забором.

Маргарита лежала за хозяйственной пристройкой, между зданием и забором.

— Скорее всего, депрессия. Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замёрзла, — рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Сейчас с Маргаритой Игнатовой работают врачи. Возможно, ей понадобится помощь психиатров. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Под постройкой есть пространство, куда она могла забраться, чтобы не замерзнуть.

Под постройкой есть пространство, куда она могла забраться, чтобы не замерзнуть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кошмары, сектанты и коллекторы: что известно о пропавшей в Москве журналистке

В то утро девушка пошла в церковь, потому что накануне ей снился страшный сон [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В СЗАО к зиме откроются более 70 катков и 12 лыжных трасс
Погода в Москве на 19 ноября 2019 года: температура составит +3..+5 градусов
В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра
Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций
Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6
В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет