В Парке Горького 22 ноября состоится открытие катка "Восход"

На протяжении всего зимнего сезона абоненты Tele2 смогут приобрести билеты на любой сеанс катания со скидкой 20%. Также у клиентов появится возможность выиграть бесплатное посещение ледовой площадки в новогоднюю ночь.

Специальные привилегии для абонентов Tele2 будут действовать на протяжении всего периода работы ледовой площадки, до 9 марта включительно. За это время каждый клиент оператора может воспользоваться особым предложением и приобрести билет на любой из сеансов катания со скидкой 20%.

Чтобы получить билет необходимо:

1. Скачать приложение «Мой Tele2» (iOS, Android);

2. Зарегистрироваться в программе лояльности «Больше»;

3. Набрать на мобильном устройстве USSD-команду *972#;

4. Предъявить при оплате билетов полученный в сообщении QR-код.

Площадь ледового покрытия в Парке Горького составит почти 20 000 кв.м., что на 2 000 кв.м больше, чем в прошлом году. В перерывах между катанием гости смогут отдохнуть в зоне Tele2, расположенной на территории парка. Здесь оператор установил специальные скамейки с подогревом – теперь погодные условия точно не помешают насладиться катанием под открытым небом. В зоне Tele2 также можно будет зарядить свой телефон, что позволит сделать еще больше атмосферных рождественских фото.

Сотрудничество Tele2 с Парком Горького является частью бизнес-стратегии оператора – lifestyle enabler. В рамках нее Tele2 разрабатывает эксклюзивные продукты, цель которых - улучшение качества жизни абонентов. Основой партнерства стали схожие ценности брендов: открытость, технологичность и актуальность. Коллаборация главного катка столицы и трендсеттера на телеком-рынке подарит каждому гостю яркие эмоции и впечатления, которые останутся в памяти на весь год.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Партнерство с одним из самых популярных катков столичного региона – это продолжение нашей традиции, направленной на создание дополнительных привилегий для абонентов Tele2. Каток «Восход» в Парке Горького подарит жителям Москвы и области праздничное настроение и поможет сделать их досуг еще более насыщенным и интересным. Наблюдая востребованность зимнего катания, мы продолжаем играть по другим правилам и предлагаем различные преференции нашим абонентам».