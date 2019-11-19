2019-11-19T17:45:31+03:00
Общество

В Парке Горького 22 ноября состоится открытие катка "Восход"

А абонентов Tele2 там ждут особые привилегии
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На протяжении всего зимнего сезона абоненты Tele2 смогут приобрести билеты на любой сеанс катания со скидкой 20%. Также у клиентов появится возможность выиграть бесплатное посещение ледовой площадки в новогоднюю ночь.

Специальные привилегии для абонентов Tele2 будут действовать на протяжении всего периода работы ледовой площадки, до 9 марта включительно. За это время каждый клиент оператора может воспользоваться особым предложением и приобрести билет на любой из сеансов катания со скидкой 20%.

Чтобы получить билет необходимо:

1. Скачать приложение «Мой Tele2» (iOS, Android);

2. Зарегистрироваться в программе лояльности «Больше»;

3. Набрать на мобильном устройстве USSD-команду *972#;

4. Предъявить при оплате билетов полученный в сообщении QR-код.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Площадь ледового покрытия в Парке Горького составит почти 20 000 кв.м., что на 2 000 кв.м больше, чем в прошлом году. В перерывах между катанием гости смогут отдохнуть в зоне Tele2, расположенной на территории парка. Здесь оператор установил специальные скамейки с подогревом – теперь погодные условия точно не помешают насладиться катанием под открытым небом. В зоне Tele2 также можно будет зарядить свой телефон, что позволит сделать еще больше атмосферных рождественских фото.

Сотрудничество Tele2 с Парком Горького является частью бизнес-стратегии оператора – lifestyle enabler. В рамках нее Tele2 разрабатывает эксклюзивные продукты, цель которых - улучшение качества жизни абонентов. Основой партнерства стали схожие ценности брендов: открытость, технологичность и актуальность. Коллаборация главного катка столицы и трендсеттера на телеком-рынке подарит каждому гостю яркие эмоции и впечатления, которые останутся в памяти на весь год.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Партнерство с одним из самых популярных катков столичного региона – это продолжение нашей традиции, направленной на создание дополнительных привилегий для абонентов Tele2. Каток «Восход» в Парке Горького подарит жителям Москвы и области праздничное настроение и поможет сделать их досуг еще более насыщенным и интересным. Наблюдая востребованность зимнего катания, мы продолжаем играть по другим правилам и предлагаем различные преференции нашим абонентам».

. Фото: Евгения ГУСЕВА

.Фото: Евгения ГУСЕВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
Информированием москвичей о капремонте поликлиник займутся сотрудники МФЦ
Прививки от гриппа сделали 2,5 млн жителей Подмосковья
Сезон зимних развлечений в Москве стартует 22 ноября
Москвичи стали качать интернета в метро больше в восемь раз
В Москве пятимесячный малыш утонул, пока няня занималась его братом
Сотрудники МФЦ расскажут москвичам о капремонте поликлиник в их районе
В СЗАО к зиме откроются более 70 катков и 12 лыжных трасс
Погода в Москве на 19 ноября 2019 года: температура составит +3..+5 градусов
В Москве утонул в ванне пятимесячный ребенок, оставленный во время купания без присмотра
Между Одинцово и Шереметьево запустят 40 пар аэроэкспрессов
К открытию МЦД благоустроят более 30 ж/д станций
Телецентр Останкино осматривают из-за сообщения об угрозе взрыва
«Сработала пожарная сигнализация»: в Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
Синоптики предупредили жителей Москвы о «необычно высоком» давлении
Климатическая зима придет в Москву на следующей неделе
Погода в Москве на 17 ноября 2019 года: облачно с температурой +6
В Подмосковье водитель зарезал пешехода после конфликта
«Бред полный»: синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Более 100 человек эвакуировали из-за возгорания в гостинице "Космос" в Москве
Российские 3D-принтеры могут пойти в Китай
Внуки засунули бабушке в уши пластилин, а врачи признали его новообразованием
Более 40 гектар территорий благоустроили в СЗАО по программе «Мой район»
Неизвестные в масках подорвали банкомат в Подмосковье
Погода в Москве на 15 ноября 2019 года: местами облачно, но без осадков
В Москве возле площади трех вокзалов загорелся склад
Осень 2019 года может стать самой теплой за последние сто лет