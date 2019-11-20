Мигрантов учат трудоустраиваться законно

«Легальная жизнь. Легальная работа» - под этим девизом 18 ноября уже во второй раз в этом году портал Migranto.ru провел ярмарку вакансий для мигрантов. Акция прошла в «Согласие Холле» на проспекте Мира, 36, в Москве. Организаторы встречи говорят, что хотят тиражировать свой опыт по стране: уже в ближайшие месяцы такая ярмарка вакансий пройдет в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

10 утра, центр Москвы, музыка… Стенд отеля «Бородино» обступили люди с явно не московским загаром.

- Английским владеете?

- Нет, - неуверенно тянет мужчина лет тридцати.

- Русским?

И собеседник охотно рассказывает о своих злоключениях на заработках в России, то и дело задавая уточняющие вопросы представителю гостиницы: уровень зарплаты, есть ли где жить, перспективы карьерного роста?

Эксперты не скрывают, что для успешной работы в России требуется желание и владение русским языком. Появилось желание изучить английский? В том же бизнес-отеле «Бородино» для сотрудников проводят языковые курсы. Но тотальное незнание русского отсекает соискателя от многих вакансий, оставляя лишь самые малооплачиваемые.

- Понятно, что часть персонала со временем возвращается обратно на родину. Но сфера гостеприимства дает универсальные навыки. Наши сотрудники нередко устраиваются работать в гостиницах в родных городах, - отмечает директор по персоналу бизнес-отеля «Бородино» Мария Ермолина.

Причем на ярмарку вакансий пришли не только безработные мигранты.

- Год уже работаю в Москве - на складе грузчиком-комплектовщиком. Грех жаловаться. Зарплата - 35 тысяч, начальник не обижает. Сюда пришел посмотреть, вдруг что-то получше найду, - рассказывает Эржан из Киргизии. - На родине ситуация после революции улучшается, но с работой все еще не очень.

ПЕРЕВЕДУТ, ОБУЧАТ...

Первую ярмарку вакансий для мигрантов портал Migranto.ru провел в мае. Спрос превысил ожидания организаторов. На этот раз кадровый агрегатор расширил спектр предложений и в сфере услуг, и на производственных предприятиях.

- Первая ярмарка была более узкопрофессиональная. Собрались работодатели, представляющие в основном складские вакансии и клининговые - уборщики и дворники. На этот раз много предложений о работе в отелях, с металлопрокатом, мест для квалифицированных специалистов, - говорит Светлана Саламова, руководитель портала Migranto.ru.

Подкачала квалификация? На ярмарке были представлены предприятия, которые готовы взять мигрантов в свои учебные центры, обучить, а затем и предоставить рабочее место. Больше того, помогают перевести диплом на русский язык (если это необходимо). Так, московский учебный центр компании «ПромСтройГаз» проводит обучение по 150 рабочим специальностям: от арматурщика до электрослесаря.

Впервые в ярмарке вакансий приняли участие представители Многофункционального миграционного центра в Сахарово. В Москве в первую очередь требуются специалисты рабочих профессий и водители, которые могли бы работать в государственных и бюджетных организациях.

- От имени агентства хочу сказать спасибо всем людям, которые помогают огромному количеству мигрантов легализоваться и работать в рамках закона, чтобы все было честно и порядочно, - отметил руководитель представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана Саиднумон Мансуров.