Москвич добился права не платить за мусор, когда он не живет на даче

С 1 января этого года изменились правила вывоза мусора. Сейчас этим занимаются региональные операторы, а в платежках появилась новая строка «вывоз коммунальных отходов». Многим дачникам это добавило расходов.

«ПРОШУ ПЕРЕРАСЧЕТА!»

60-летний Виктор Половинкин живет в Королеве, но в теплое время года ездит на дачу в поселок Белоомут под Луховицами.

- Как и большинство россиян, в загородном доме бываю с мая по октябрь, - рассказывает Половинкин. - В пятницу вечером приехал, в воскресенье днем назад. Все остальное время живу в квартире.

В январе этого года мужчина получил платежку, а там - 200 рублей за вывоз мусора. И это за месяц.

- Раньше я за весь год платил около 1000 рублей, - говорит Половинкин. - А тут сразу 200. Помножьте на 12 месяцев. Получается почти в 2,5 раза больше. Но главное: я в январе в доме не жил.

Такие же платежки пришли и в феврале, и в марте. Виктор Николаевич отправил Каширскому региональному оператору (теперь он занимается вывозом мусора на территории, где у нашего героя дача) по почте заявление с просьбой сделать перерасчет. Ему отказали. И тогда Виктор Половинкин пошел в суд.

- Сначала отнес исковое заявление мировому судье, там его дважды завернули. Поэтому пошел в горсуд Королева, в котором живу.

Это было еще в июле. А до рассмотрения дело дошло только в конце октября.

- В суде я объяснил, что вовсе не против платить за вывоз мусора, но не хочу платить за время, когда эта услуга мне по факту не оказывалась. Если я на даче не живу, соответственно в это время я там и не мусорю.

ПРАВО ПЯТИ ДНЕЙ

Перед судом Половинкин основательно подготовился, распечатал кучу официальных документов.

Например, в постановлении правительства России № 354 сказано:

а) вывоз мусора - это такая же же услуга, как электричество или водоснабжение;

б) если потребитель услуги (жилец то бишь) отсутствовал в доме или квартире более 5 календарных дней, «осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами» (пункт 148 (44) постановления).

- Помимо перерасчета, я также требовал возмещения своих издержек - мне же из-за этих заседаний приходилось с работы отпрашиваться, адвоката нанимать. Плюс компенсация за моральный вред. В сумме - 33 тысячи рублей.

На заседании выяснилось, что подобные иски, когда граждане требовали от региональных операторов перерасчета, в Подмосковье уже случались. Юрист компании привела в пример такую же историю в Талдоме. Там, правда, суд иск отклонил.

А вот Виктора Половинкина судья поддержал. Иск был удовлетворен, но частично. Региональный оператор обязан отменить выставленные дачнику счета за четыре месяца, с января по апрель (всего 800 рублей). Компенсацию издержек сократили до 3 тысяч.

- Я потратил больше, чем в итоге получу, - говорит Виктор Николаевич. - Но тут дело принципа. Не собираюсь кормить халявщиков.

Впрочем, это пока промежуточная победа. Каширский региональный оператор намерен обжаловать решение Королевского суда в Мособлсуде. Половинкин на всякий случай готовится к продолжению тяжб. А «Комсомолка» следит за развитием событий.

КСТАТИ

Лайфхаки от Половинкина

- Я знаю, что многие не хотят заморачиваться с судом, потому что это долго и хлопотно, - говорит Виктор Половинкин. - Но на самом деле у исков по защите прав потребителей есть два важных обстоятельства, облегчающих задачу.

1. Такие иски вовсе не обязательно подавать по месту регистрации ответчика. То есть, условно говоря, если компания, к которой у вас претензии, юридически находится на другом конце Подмосковья, вам не нужно ехать за сто километров и подавать в тамошний суд. Вы имеете право сделать это по месту жительства. Я так и поступил.

2. Многих смущает, что при подаче иска нужно оплатить госпошлину - 3 - 5 тысяч рублей. Так вот: для подачи иска о защите прав потребителей этого не требуется.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

В СНТ так не получится...

- В данном случае перерасчет стал возможен, потому что спорный дом, в котором зимой не жил герой вашей публикации, находится на территории населенного пункта, а не СНТ - садового некоммерческого товарищества, - объяснили «КП» в Союзе дачников Подмосковья. - Такое же право попросить перерасчет имеет, например, житель любой квартиры в многоквартирном доме. В случае с СНТ все иначе. Там правление товарищества от лица всех его членов заключает договор с региональным оператором и стоимость услуг по умолчанию делится на 12 месяцев. Не платить за отдельно взятые месяцы член СНТ не имеет права.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как делают расчет?

- У дачников, живущих в СНТ и на территориях ИЖС, расходы на вывоз мусора отличаются, - объясняет председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Садовые товарищества заключают договор на вывоз мусора с региональным оператором, а дальше делят общую сумму либо на каждого члена СНТ (собственника дома и участка), либо на каждый участок. Во многих дачных поселках бывает, что один человек скупает сразу несколько участков. Бывает, что в одном СНТ площадь участков отличается. Как собирать деньги за мусор - с участка, с члена товарищества или по площади, СНТ решают на общих собраниях и прописывают в уставах. У меня домик в СНТ недалеко от Электростали. Мы платим по числу членов СНТ, потому что массовых скупщиков у нас нет. Выходит примерно около 100 рублей в месяц. Включая зимний период. Многие живут в своих домиках круглый год. Контейнер мусорный тоже стоит, отходы вывозят. Некоторые, кто приезжает на дачу только летом, возмущаются. Но товарищество на то и товарищество, что все расходы оплачиваются сообща. Отказаться платить человек не может.

Что касается территорий ИЖС, индивидуального жилого строительства, там тоже несколько вариантов. Тарифы для домов в деревнях считают по квадратуре. Там есть градации: дома до 50 квадратных метров, до 100 квадратов, до 150 квадратов и так далее. Но при этом собственник дома может заключить с региональным оператором индивидуальный договор и платить строго по объему вывезенного мусора, не завися от тарифа целой деревни.