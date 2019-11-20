Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы

Строительство новой детской поликлиники в Тропарево-Никулино, которая в перспективе станет филиалом № 5 детской городской поликлиники № 131, осмотрел 20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил ускорить открытие - максимально быстро оформить все необходимые бумаги, установить оборудование, укомплектовать штаты и начать работу.

- Жители Тропарево-Никулино не раз обращались с просьбой построить новую детскую поликлинику. Старая была построена 50 лет тому назад и по своим объемам и возможностям не отвечала современным требованиям. Мы сделали проект с огромным холлом, который никогда практически не применяется для поликлиник такого уровня, детских поликлиник. Это почти дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием, новой стилистикой, новой логистикой для посетителей, удобной, комфортной.

По словам мэра города, стройка близка к завершению. Сергей Собянин считает, что надо быстрее оформлять документы, сдавать официально поликлинику. Через месяца-полтора она уже должна принимать первых посетителей.

Строительство данной поликлиники проходит в рамках большой программы строительства амбулаторных учреждений. В ближайшие годы в столице будут построены 32 новые поликлиники в районах, где их не хватает.

Сегодня в районе Тропарево-Никулино проживают более 19 000 детей. В основном они прикреплены к филиалу № 4 детской городской поликлиники № 131 на проспекте Вернадского. Это 3-этажное здание 1984 года постройки. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу за все время эксплуатации. Текущий ремонт был только в 2018 году, тогда же было заменено лифтовое оборудование.

Данная ситуация подтолкнула правительство начать строительство новой детской поликлиники в Тропарево-Никулино.

Новое 6-этажное здание возводится на улице Академика Анохина (на месте снесенного нежилого здания). Уже сейчас видно, что фасады выполнены из светлых материалов, имитирующих натуральный камень и дерево. Расположение очень удобное для жителей микрорайонов по четной стороне проспекта Вернадского, которые составят большинство пациентов нового амбулаторного учреждения.

Посещать поликлинику смогут более 500 человек в смену. Здесь будут принимать врачи наиболее востребованных специальностей: педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, детский хирург, ортопед. Есть зал лечебной физкультуры, кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии. Предусмотрены кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, доврачебного приема, кабинет вакцинации. Пройти необходимые обследования пациенты смогут в отделениях лучевой и функциональной диагностики.

В целом, строительство поликлиники завершено. Сейчас идет поставка мебели и оборудования.

- До середины декабря оформляем документы, даем коллегам под заселение. Соответственно, коллеги из департамента здравоохранения уже сейчас принимают все помещения, все оборудование, в январе уже будет готово, - сказал мэру города руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.