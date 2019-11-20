В ответе за качество

Так уж совпало, что вручали премию во Всемирный день качества, который отмечается каждый второй вторник ноября. Еще в 2015 году Президент РФ Владимир Путин сформулировал задачу создания национальной системы управления качества пищевой продукции. Распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия повышения качества продуктов в стране вплоть до 2030 года. В парламенте также работают над изменениями в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», которые должны быть приняты до конца года. По словам законодателей, они ведут контроль за продукцией, начиная с полей и ферм, заканчивая сетевыми магазинами. А премия «Гарантия качества»- один из этапов по осуществлению большой программы - сделать наше питание более здоровым.

Этот конкурс уже третий по счёту. Проводится он по поручению Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. С прошлого года его оператором стал Федеральный научный центр (ФНЦ) пищевых систем им. В.М.Горбатова, который располагает высококвалифицированными специалистами и современным лабораторным оборудованием, а также методиками проверки пищевой продукции. Это сотрудничество является одним из результатов практической реализации заключенного между Советом Федерации и Российской академии наук соглашения.

В наблюдательный совет конкурса входят ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов, а также Национальных Союзов (ведомств и министерств). Их задача выявить действительно качественную продукцию. Профессионалы оценивают товары не только с точки зрения органолептических свойств: вкуса, цвета, запаха, - важна даже корректность нанесения маркировки на упаковку, А при малейшем сомнении или разногласиях среди дегустаторов продукт отправлялся на дополнительную экспертизу, где пристально изучались все его характеристики.

По словам главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, конкурс направлен на выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества, поддержку ее производителей в российских регионах, получение объективной оценки качества пищевых продуктов, популяризацию товаров, а также региональных брендов:

- Результаты этого года показали, что законодательные инициативы способствуют увеличению количества качественной продукции и заметно влияют на наш рынок.

В этом году участников стало гораздо больше: от ИП до крупных компаний. Зал не смог вместить всех победителей. Предприятия из 45 регионов России заявили свою продукцию на конкурс, а в прошлом году их было 40. География от Москвы до Красноярска, от Крыма до Ямала. Участвовали компании из Казахстана, Беларуси и даже США, что придаёт «Гарантии качества» международный статус.

–Прогресс заметный. Но мы хотим, чтобы все регионы принимали участие в нашем конкурсе, - заявил Алексей Майоров.

Директор Федерального научного центра пищевых систем им В.М. Горбатова Российской академии наук Оксана Кузнецова также отметила, что конкурс развивается: расширилось количество заявок с 89 до 105. Собственные марки представили и торговые сети. Всего жюри оценивало 564 образца пищевой продукции в 24 категориях.

- Значительное увеличение интереса производителей продуктов питания из России и стран ЕАЭС, участвующих в конкурсе, говорит о высоком уровне доверия к научному подходу в подборе методов оценки и качеству экспертизы наших дегустаторов, - заявила Оксана Кузнецова.

Победителям вручали медали и дипломы. Выяснилось, что качественные макароны производят в Москве, рыбную продукция в Санкт-Петербурге, мясо птицы в Московской области, сыры и соки в Краснодарском крае, майонезы и биойгурты в Белгородской области, мука и крупы на Алтае, а хорошее вино можно найти не только в южных регионах, но и в Тверской области.