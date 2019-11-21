Московские поликлиники капитально отремонтируют по новому стандарту

В столице начинается масштабная программа капитального ремонта районных поликлиник. В зданиях обветшали и конструкции, и инженерные коммуникации. К тому же в этих поликлиниках не всегда есть возможность подключить современную диагностическую медтехнику. Ведь некоторые из них построили еще в середине прошлого века и даже раньше. О том, что ждет горожан, рассказали на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы руководители столичных Департамента здравоохранения и центров госуслуг .

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ

Ремонт в первых 50 зданиях поликлиник пройдет в период с 2020 по 2022 год. Программа капитального ремонта 135 поликлиник завершится в 2023 году.

- Улучшение качества работы медицинских учреждений является одним из важных приоритетов работы московского правительства, - сказал Алексей Хрипун, глава Департамента здравоохранения Москвы. - Прежде чем запускать новый стандарт, мы спросили в «Активном гражданине» у москвичей, поддерживают ли они капремонт в поликлиниках. В обсуждении участвовали более 212 тысяч человек, из них более 70 процентов одобрили программу ремонта.

Со следующего года начнут капитально ремонтировать первые 50 поликлиник. В этих районах за новый стандарт и программу проголосовало большинство жителей. В поликлиниках сделают не только ремонт, но и будут закупать современное оборудование.

Главный принцип нового стандарта - равная доступность на прием к врачу независимо от того, где живут пациенты. Автор фото: ИГОРЬ ИВАНКО/Агентство городских новостей "Москва"

Как отметил Алексей Хрипун, главный принцип нового стандарта - равная доступность на прием к врачу независимо от того, где живут пациенты. В каждом здании будет 8 наиболее востребованных у москвичей специалистов: врач общей практики, терапевт, хирург и другие. А в головных отделениях станут работать врачи еще по пяти узким специальностям.

Еще один важный принцип - технологичность. Во всех ремонтируемых поликлиниках заменят аналоговую медтехнику цифровой. При этом кабинеты врачей и клинико-диагностические исследования по одному профилю разместятся на одном этаже.

Третий принцип нового стандарта - комфорт. В каждом здании обустроят открытые пространства, сделают удобную планировку, также откроют буфет. Кстати, в ближайшие пять лет по таким же проектам построят еще несколько десятков новых поликлиник.

ВРАЧЕЙ ПЕРЕВЕДУТ В СОСЕДНИЕ ФИЛИАЛЫ

На время капремонта старых корпусов все врачи и техника временно переедут в другие здания поликлиник - головное здание и соседние филиалы.

- Врачей сокращать не собираемся, наоборот, сейчас набираем дополнительный штат нужных специалистов, - подчеркнул глава столичного Департамента здравоохранения.

- Во время ремонта без медицинской помощи никто не останется. К своему врачу можно будет записаться так же, как сейчас, - онлайн или в терминале. Только приходить нужно будет в другое здание. Поэтому нужно обратить внимание на талончике, какой адрес филиала и номер кабинета врача там указан. При этом, как и прежде, останутся доступными и все услуги - маммография, рентген, УЗИ, лабораторные исследования, МРТ (что получим после ремонта - см. «Важно»).

В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

О капремонте поликлиник можно узнать и в интернете, и по телефону справочной службы (см. ниже), и даже лично от сотрудников центров госуслуг «Мои документы» во время их поквартирных обходов. Во время предыдущих информационных кампаний в МФЦ убедились, что такое общение очень востребовано. Жители говорили о том, что им удобно узнавать подробности городских проектов, не выходя из дома, задавать интересующие вопросы вживую и получать разъяснения. Сотрудники центров госуслуг принимают участие в мероприятиях Департамента здравоохранения Москвы на основе соглашения об информационном сотрудничестве.

- С 20 ноября мы начинаем информировать жителей о предстоящем ремонте поликлиник, - рассказала директор центров госуслуг «Мои документы» Ольга Фефелова. - Обходы квартир будем проводить с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в выходные - с 11 до 18 часов. Сотрудники будут одеты в брендированную форму - белые ветровки с бейджами с персональными данными, с собой красные сумки. Если жители сомневаются, что это представитель МФЦ, то могут позвонить в справочную службу Москвы (495) 777-77-77. Для этого потребуется лишь назвать ФИО пришедшего.

По ее словам, специалисты центров госуслуг расскажут москвичам, что в их поликлинике будет проводиться ремонт по новому стандарту, и проинформируют, где получить помощь на время ремонта. Также в ходе общения сотрудники раздадут информационные буклеты с подробной информацией о проекте. При этом каждому жителю расскажут именно о его поликлинике. Уже известно, что обновление первых 50 зданий завершится в 2022 году. По словам главы Департамента здравоохранения столицы, график ремонта будет жестко контролироваться, поскольку за несколько лет отремонтирована будет почти треть всех поликлиник города. Столичные власти делают все, чтобы москвичи всегда могли рассчитывать на качественную медицинскую помощь.

После капремонта все здания оснастят медицинской техникой по «Новому московскому стандарту поликлиник». В филиалах будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. В каждом головном здании поликлиники - аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса и приборы для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В кабинетах для приема пациентов поставят эргономичную мебель. На этажах появятся уютные зоны для ожидания. Обновление затронет также фасады и территорию вокруг поликлиник.

ВАЖНО

Что получим

В поликлиниках появится еще больше врачей. Так, в каждом филиале поликлиники прием будут вести врачи 8 наиболее востребованных специальностей: врачи общей практики/терапевты, урологи, офтальмологи, хирурги, оториноларингологи, кардиологи, неврологи и эндокринологи. А во всех головных зданиях - дополнительно врачи еще 5 специальностей.

В ОДИН КЛИК

На портале мэра Москвы mos.ru запустили спецпроект «Ваша новая поликлиника», с помощью которого можно узнать подробную информацию обо всех ремонтируемых зданиях. Здесь опубликованы адреса поликлиник, в которых будет проведен капитальный ремонт, а по первым 50 указана информация, где на время ремонта будет оказываться медицинская помощь. Также можно ознакомиться с тем, как будет выглядеть новая поликлиника после ремонта - опубликованы изображения будущих фасадов и внутренних интерьеров зданий.

Кроме этого, сейчас в самих поликлиниках и других социальных учреждениях появились плакаты и объявления с основной информацией о проекте.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

В Москве открылась справочная служба по капитальному ремонту городских поликлиник - (495) 531-69-98, в будни - с 8.00 до 20.00, по выходным - с 8.00 до 16.00.

Операторы отвечают на вопросы жителей о программе обновления поликлиник.