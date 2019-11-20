Дело сестер Хачатурян: Отец творил, что хотел, пользуясь дружбой с прокурором

Скоро громкое дело сестер Хачатурян, возможно, передадут в суд. Но в этой истории до сих пор много неясного. Особенно противоречива личность отца девочек — Михаила Хачатуряна. Он выставлял себя любящим родителем, но экспертизы уже установили: Михаил долгое время тиранил и насиловал дочек.

Напомним, летом 2018 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина расправились с 54-летним Михаилом Хачатуряном, нанеся ему больше 35 ножевых ранений. А после сами вызвали полицию.

На днях адвокаты сестёр Хачатурян опубликовали интересные факты из уголовного дела трех сестер. Оказывается, Михаил водил дружбу с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры.

И это была не просто дружба. Влиятельные покровители помогали ему «отмазываться» от неприятностей. Решали проблемы с ГАИ, и, возможно, с органами опеки.

ЗНАКОМСТВО ПОСЛЕ ПРОТЕКЦИИ

Мобильный телефон Михаила Хачатуряна был изъят сотрудниками СК и приобщен к делу как вещдок. И в нем обнаружился следующий контакт - «Анри Шамединович от Саака Альбертович Ризаев» (дословно записано в контактах мобильного - ред.)

Фрагмент переписки Михаила Хачатуряна.

Саак, судя по переписке, Саак Карапетян - некогда замгенпрокурора РФ. Анри Ризаев - прокурор СВАО. Именно в этом округе жила семья, именно здесь сразу после убийства в июле 2018-го девочкам предъявили обвинение по статье 105 ч. 2 «Убийство группой лиц по предварительному сговору» и тут же арестовали. Позже дело было передано в ГУ СК, где почти сразу же, выяснив все обстоятельства, сестер выпустили из СИЗО даже не под домашний арест (мера пресечения «ограничение определенных действий» еще мягче).

Переписка занимает несколько страниц, из неё становится ясно, что отношения были вполне дружескими. И что началось общение с Анри Ризаевым после протекции замгенпрокурора РФ Саака Карапетяна (в октябре 2018 года Карапетян разбился на вертолете в Костромской области). Сам Ризаев явно не рад такому общению, держится сухо, но отказать Хачатуряну почему-то не решается.

ВЕРНУЛИ ПРАВА, А ПРОТОКОЛ О НАРУШЕНИИ ПОРВАЛИ

Про эпизод, когда отец нарушил все возможные правила – проехал на красный свет, а потом ещё и через две сплошные, но все уладил и остался при водительском удостоверении, рассказывала на допросах одна из сестёр. Сотрудник ГАИ на месте составил протокол, за что Хачатурян дико его обматерил и пообещал «большие проблемы». И действительно, позже он хвастался семье, что права ему вернули, а протокол прямо при нем порвали.

Михаил Хачатурян.

Девушки приводили этот случай как объяснение, почему жаловаться на поведение отца было абсолютно бесполезно. «У него везде очень большие связи», - говорили сестры следователям.

Эпизод с лишением прав нашел подтверждение в телефонной переписке от 2 апреля 2018 года (орфография и пунктуация сохранены — Ред.).

Хачатурян: «Что вам сделал плохое, то что все ДПС говорят запись от испуга редактировал и в этом я виноват, кто меня знает не поверит что говорю ни цензурные слова...»

Анри: «Миша, причем тут я и Саак Альбертович. Я с ним вообще не говорил. Ты что-то путаешь. Задача поставлена им и она выполнена в полном объеме».

Хачатурян: «Ок, сорри, СПС!»

Задача - это вернуть нарушителю права.

ОПЕКА ТОЖЕ ПОД НАДЗОРОМ

Эпизод с сотрудниками ГАИ – не самый важный. Улаживал вопросы Хачатурян и по поводу девочек.

Запись от 7 мая 2018 года.

Хачатурян: «Доброе утро по поводу детей сегодня камиссие в управе Алтуфьевское, как быть?»

Анри молчит. Тогда Михаил пишет еще одно сообщение (в интонациях угроза):

«Если знал бы так получится, придется Карапетяна этим маленьким вопросом в СВАО уже сказать!»

Чем дело закончилось в тот раз, непонятно, но, судя по всему, благополучно для насильника – дочерей у него не изъяли.

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Дело сестер Хачатурян до сих пор не передано ни в суд, ни даже в прокуратуру.

- Был подписан протокол об ознакомлении с материалами дела. И тут же подали ходатайство о рассмотрении дела девочек судом присяжных заседателей, - говорит адвокат Алексей Липцер. - И сами девочки, и мы считаем, что присяжные смогут объективней рассмотреть дело, подойти к нему с человеческой стороны.

А вообще адвокаты по-прежнему настаивают на прекращении дела против своих подзащитных.

- Потому что считаем, что все девушки находились в состоянии необходимой обороны, а Крестина в принципе не причастна к совершению преступления.

Когда именно дело будет передано в прокуратуру и дойдет ли оно вообще до суда, пока не ясно.

Все подробности истории сестер Хачатурян, фото, видео, переписки и материалы следствия - на сайте kp.ru.

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