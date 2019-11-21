Легко ли стать чемпионом

«Президентские состязания» – одно из самых массовых спортивных соревнований в нашей стране. Только в Москве на всех его этапах участвует более 800 тысяч школьников. Чтобы попасть на финал, каждая из команд должна усердно тренироваться и пройти через городской, межрайонный и региональный этапы. В обязательную программу «Президентских состязаний» входят спортивное многоборье, эстафетный бег, а также теоретический и творческий конкурсы. Чтобы стать лучшими, ребятам нужно показать не только превосходную физическую подготовку, но и незаурядное мышление, сметливость. Спортивную молодежь столицы на всероссийских соревнованиях в прошлом году представляли ученики Школы «Марьино» имени маршала авиации А.Е. Голованова.

О том, как стать чемпионом Москвы, с какими трудностями пришлось столкнуться и о результатах «Президентских соревнований» мы расспросили учеников Школы «Марьино» и тренера московской команды.

Как вы готовились к соревнованиям?

Капустина Светлана Михайловна, педагог по актерскому мастерству и речи:

Это был длинный путь к победе над самими собой, годы упорных тренировок. Когда команда только начала участвовать в «Президентских состязаниях» (дети тогда учились в 5 классе), на городском этапе мы заняли 15 место. В следующем году дотянулись до 10, в 7 классе заняли почетное 3 место и, наконец, в 8 классе мы стали первыми в межрайонном, а затем и региональном этапе соревнований.

Анализ выступлений других команд, кропотливая работа над собственными ошибками – только одна сторона медали. В школе «Марьино» собрался коллектив думающих и любящих свое дело педагогов: воспитатели, учителя физической культуры, хореографы, даже преподаватель актерского мастерства и речи. Кроме того, мы подключили школьную волонтерскую группу «Головановцы». Дети помогали шить костюмы, делать реквизит для творческого конкурса, монтировать и озвучивать сопровождающий видеоряд.

Работать приходилось много. Тренировки по легкой атлетике, теоретические занятия, репетиции музыкально-хореографической композиции «Страницы альбома, хранящие память». Но и педагоги, и дети мечтали только победить в регионе и выйти на всероссийский этап. И общими усилиями мы добились долгожданного успеха!

Какие остались впечатления?

Дарья Кузнецова, 9 «К»: Легче всего нам дался творческий конкурс. Мы готовили его очень долго, много что переделывали, особенно финал, где экспериментировали с разными поддержками. На мой взгляд, получилось очень хорошо. А труднее всего было в легкоатлетической эстафете, так как мы с ребятами раньше не бегали в специальной обуви (шиповках). К экипировке пришлось адаптироваться буквально на ходу.

Софья Муравьева, 9 «К»:

Я получила море эмоций от участия в этих соревнованиях. Конкуренция была высокая, но из всей этой борьбы мы вынесли огромный жизненный опыт и познакомились с интересными ребятами. Эти соревнования сплотили нашу команду ещё больше и помогли нам занять почетное четвёртое место на всероссийских соревнованиях в сентябре

Что помешало показать лучший результат: почему ребята остановились в шаге от пьедестала – заняли 4 место?

Альберт Павлович Полетаев, учитель физической культуры в Школе «Марьино»:

Не хватило опыта участия в таких грандиозных мероприятиях, где соревнуются школы со всей России. Здесь и взрослый растеряется, не только ребенок. В эстафете нас подвело то, что ребята раньше не бегали в «шиповках» - отсюда и досадное падение. В теоретическом конкурсе вопросы были не по возрасту, к этому мнению пришли руководители всех команд. Команда из Тульской области, победившая в этом конкурсе, дала всего лишь 30% правильных ответов. Зато в творческом конкурсе наша команда заслуженно «взорвала» зал аплодисментами.

Что нужно для победы на больших соревнованиях?

Виктория Гилева, 9 «К»:

Для победы на городских и всероссийских соревнованиях необходимо готовиться не только физически, но и морально. Мы далеко не сразу поняли, что нам предстоит сделать, насколько это масштабное и серьёзное событие. Ещё очень важно ставить перед собой чёткие цели и определять приоритеты. И тогда, я думаю, победа будет у вас в руках.