2019-11-21T13:16:20+03:00
Умные вещи

Публиковать истории ВКонтакте теперь могут все сообщества

ВКонтакте анонсировала истории для всех сообществ на VK Content Day
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Истории всех сообществ, на которые подписан пользователь, группируются в отдельном кружке в разделе историй.Истории всех сообществ, на которые подписан пользователь, группируются в отдельном кружке в разделе историй.
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Размещать истории ВКонтакте теперь могут все сообщества — независимо от того, сколько у них подписчиков. Это поможет авторам привлекать внимание аудитории к самым важным или удачным материалам, предпринимателям — продвигать товары и рассказывать о спецпредложениях, а подписчикам — узнавать больше интересного и полезного.

Истории всех сообществ, на которые подписан пользователь, группируются в отдельном кружке в разделе историй. Однако любимые страницы он может перенести в основной блок — к историям друзей или знаменитостей, на которых он подписан. Два сообщества, в которых пользователь наиболее активен, закрепятся автоматически — но эту настройку можно будет изменить в любой момент.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов ВКонтакте:

«Мы постепенно расширяли функциональность историй, чтобы сделать этот инструмент универсальным: добавляли интерактивные стикеры, меняли механику ответа на истории, делали удобнее загрузку. Так истории стали одним из самых желанных для администраторов инструментов — ведь с их помощью можно общаться с подписчиками и повышать их активность, рассказывать о товарах и делиться отзывами. Теперь важно создавать действительно качественные истории — потому что конкуренция за внимание подписчика значительно вырастет».

ВКонтакте анонсировала истории для всех сообществ на VK Content Day. Также на мероприятии Команда VK рассказала о дизлайках в комментариях, тематических лентах, способе монетизации контента VK Donut и других готовящихся обновлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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