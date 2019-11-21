2019-11-21T19:17:27+03:00
Происшествия

В Москве задержали руфера, который рассказал о драке с охранниками «Москва-сити»

28-летний Владимир Хрисанфов вместе со своими друзьями попытался залезть на крышу башни «Империя», чтобы сделать красивые фото
Екатерина Маслова
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Руфер Владимир Хрисанфов.Руфер Владимир Хрисанфов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Громкая история про то, как 20 молодых людей попытались пробраться на крышу башни «Империя» делового центра «Москва-сити», получила продолжение. Как ранее писал сайт kp.ru, 17 ноября руферы решили устроить фотосессию на 60-этажном небоскребе. Пока ребята вскрывали дверь, их поймали охранники. Руферы распылили сотрудника охраны в лицо газ из баллончика. Одного из охранников госпитализировали, у него химический ожог обоих глаз.

В итоге задержали только шестерых любителей экстрима. Остальные сбежали. Один из руферов, 28-летний Владимир Хрисанфов, уже на следующий день рассказал в соцсетях: все было не совсем так. Да, на крышу залезли, были неправы. Но просит учесть: руферы совершили административное правонарушение, а охранники кинулись их избивать.

- Сотрудники охраны не стали нам ничего объяснять. Они просто начали бить нас и валить на пол, стали брызгать в лицо перцовым баллончиком. Один поехал с сотрясением в больницу, второму губу зашили. Когда охранники башни «Империя» поняли, что превысили полномочия, то написали на нас заявления и стали якобы пострадавшими, - рассказывал Хрисанфов.

Против Владимира Хрисанфова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии. В отношении остальных пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт блогеров с охраной "Москва-Сити".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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