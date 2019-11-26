Не только Иволга

В связи со значительным ростом пассажиропотока на обоих диаметрах АО «Центральная ППК» совместно с ОАО "РЖД" проведены работы по дополнительному повышению провозной способности и удлинению составов. Теперь все вагоны МЦД-2 ходят только в 10- и 11-вагонном исполнении. «Таким образом в часы пик количество пассажирских мест на МЦД 2 увеличится на 30% - с 489 тыс. до 635 тыс. Если сравнивать с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик увеличится, благодаря этому решению на 49%», - пояснили в пресс-службе ЦППК. На МЦД-1 количество пассажирских мест будет увеличено в течение следующих 2 недель.

Поездами МЦД являются не только «Иволги», а все электропоезда, которые курсируют по линиям первых двух Московских центральных диаметров, то есть от станции Одинцово до станции Лобня (МЦД-1) и от станции Подольск до станции Нахабино (МЦД-2). Кроме того, пассажиров на МЦД-1 от Одинцово до Лобни перевозят поезда «Аэроэкспресс», которые следуют со всеми остановками от Одинцово до Савеловской, а также делают остановку на Окружной.

C учетом необходимости дополнительного тестирования билетной системы Центральная ППК приняла решение в течение следующих двух недель вплоть до 8 декабря сделать проезд для всех категорий граждан на обоих маршрутах МЦД бесплатным. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, на которых будет работать контроль. При пересадке на метро необходимо будет заплатить по действующим тарифам подземки.

После окончания бесплатного периода во всех поездах, проходящих по маршрутам МЦД, можно будет оплатить поездку по новой системе тарифов с помощью карты «Тройка». Стоимость проезда в зоне «Центральная» по кошельку составляет 38 руб., в зоне «Пригород» - 45 руб. За границами МЦД стоимость формируется по формуле 45 руб плюс 23 руб за каждую тарифную зону. Кошелек "Тройки" действует на направлениях до станций Кубинка, Дмитров, Новоиерусалимская, Чехов.

Данные цены действительны для всех поездов в границах МЦД, за исключением экспрессов.