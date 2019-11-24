2019-11-24T16:05:39+03:00
Происшествия

В Москве два мигранта снимали с машин каршеринга новые колеса и ставили вместо них старые

После этого добычу продавали другим автомобилистам, а деньги делили
Павел КЛОКОВ
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"Гости столицы" меняли колеса на каршеринговых авто на старые, чтобы новые продавать."Гости столицы" меняли колеса на каршеринговых авто на старые, чтобы новые продавать.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Нехитрую схему придумали двое приезжих друзей в возрасте 23 и 25 лет. Брать в прокат автомобили столичного каршеринга, загонять их в гаражный бокс, снимать все четыре колеса и ставить вместо них старые. Навар получался немаленьким. Один оригинальный пятиспицевый диск на некоторых моделях «Мерседеса» стоит от 26 тысяч рублей. Плюс шины.

Заметив подмену, представители каршеринговой компании обратились в полицию. И сотрудники МВД вычислили злоумышленников. Нашли гараж, который они арендовали (Новая Москва). И выяснили, что гости столицы успели украсть двенадцать колес. То есть речь идет о трех арендованных машинах.

- Похищенное имущество мужчины сразу же продавали, - рассказали «КП» в пресс-службе УВД по ТиНАО. - И впоследствии распоряжались вырученными суммами по своему усмотрению.

В Следственном отделе МО МВД России «Щербинский» возбудили уголовное дело по 158-й статье «кража». Подозреваемых пока отпустили, взяв с них подписку о невыезде.

Напомним, что в каршеринговых компаниях неоднократно жаловались на водителей, которые воруют из машин все, что криво лежит. В том числе скручивают водительские кресла, магнитолы, аккумуляторы и даже рули. Одна из компаний подвела такой итог: за 2018 год клиенты умудрились слить 18 тысяч литров омывающей жидкости.

А вот оставляют водители всякий мусор: окурки, фантики и использованные контрацептивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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