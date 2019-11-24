Собянин: Две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным

Ближайшие две недели москвичи и гости столицы смогут пользоваться электричками, курсирующими по Московским центральным диаметрам (МЦД) совершенно бесплатно. Кроме того, из-за большого числа пассажиров столичные власти решили с понедельника, 25 ноября, увеличить число вагонов в поездах до десяти – одиннадцати.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для более тщательной наладки билетной системы Центральной пассажирской пригородной компанией приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», - написал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что число пассажиров на МЦД в рабочие дни превысило полмиллиона человек, а благодаря увеличению составности поездов «в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%». Добавить вагонов в электричках на МЦД-1 мэр Москвы пообещал в течение следующих 15 дней.

МЦД - Московские центральные диаметры, система линий внеуличного железнодорожного транспортаФото: Михаил ФРОЛОВ

Как писал сайт kp.ru, несмотря отдельные сбои в работе стартовавшего 21 ноября проекта Московских центральных диаметров, специалисты считают запуск новых наземных веток метро удачным. Они отмечают, что интеграция железной дороги в городскую транспортную систему всего за два года – это своего рода мировой рекорд: в Лондоне работа над схожим проектом Crossrail началась десять лет назад, в 2009 году, но запустят его не ранее 2021 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/745281" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин стал одним из первых пассажиров МЦД.Президент России принял участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД

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