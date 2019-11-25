2019-11-25T02:09:24+03:00
Общество

Свиньи наши меньшие: Жительница Подмосковья завела в своей квартире 20 мини-пигов

Жильцы пятиэтажки на окраине Балашихи уже несколько лет воюют с соседкой, устроившей в своей потрепанной двушке настоящий зоопарк
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Свинская квартирка: мини-пиги (некоторые довольно крупные) здесь полные хозяева (кадр со съемок программы «Генеральная уборка»). Фото: uborka.friday.ruСвинская квартирка: мини-пиги (некоторые довольно крупные) здесь полные хозяева (кадр со съемок программы «Генеральная уборка»). Фото: uborka.friday.ru
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Запах чувствуется еще в подъезде. А уж если в секцию зайти, так вообще. Коридор плотно заставлен покосившимися шкафами а-ля 70-е, коробками и прочим хламом.

- Это вы у нас еще летом не были. Когда жара, вонь стоит такая, что глаза слезятся, - рассказывает местный житель Алексей.

ХРЮК ЗА ДВЕРЬЮ

Мы уже минут пять колотимся в квартиру на первом этаже. Звонка здесь нет. Из-за двери нам слышно, как кто-то хрюкает. Но никто не открывает.

Жильцы пятиэтажки на окраине Балашихи уже несколько лет воюют с соседкой Ксенией Ремизовой, устроившей в своей потрепанной двушке настоящий зоопарк. По словам соседей, сейчас в квартире проживают около двадцати так называемых мини-пигов - карликовых свиней. Из-за них по всему дому начали расползаться тараканы.

- Эту квартиру Ремизова купила несколько лет назад, - говорит жительница дома Оксана. - Поначалу у нее был просто некий зверинец. Попугаи, енот, еще какие-то животные. Насколько мы понимаем, она зарабатывала тем, что сдавала своих животных в аренду для съемок различных телепрограмм и частных фотосессий. Но однажды птицы и прочие исчезли, зато появились мини-пиги. И их становилось все больше.

Примерное количество обитателей квартиры соседям несложно было отследить: хозяйка периодически выходила с питомцами на улицу.

- Обычно это выглядит так: несколько взрослых свиней на поводках и куча мелких либо в сумке, либо в детской коляске - она малышей именно так выводит, - говорит Алексей.

Ксении Ремизовой около тридцати лет. Она не скрывает, что делает на свинках бизнес. На страничке в соцсетях называет себя заводчицей (то есть воспроизводство свинок поставлено на поток). В интернете можно найти ее объявления о продаже мини-пигов - 40 - 50 тысяч рублей за пятачок. Плюс животные для съемок.

В двушке, где обитают свинки, Ксения сама не живет. У нее, насколько известно, есть другая квартира, свободная от хрюкающей стаи. А здесь, получается, вроде как подсобное хозяйство. Поэтому лично ее запах не смущает.

А У НАС СТАФИЛОКОКК. А У ВАС?

Сейчас Ксения журналистов в квартиру с мини-пигами не пускает. Хотя, как оказалось, весной прошлого года в этих стенах целое телешоу сняли. Тогда в гости к Ремизовой приехала телепрограмма «Генеральная уборка». По формату тамошние ведущие ездят по самым загаженным квартирам и пытаются придать им приличный вид. Тогда отдали на анализ пробы, взятые в квартире.

На кухне нашли золотистый стафилококк - возбудитель различных инфекций. От него и умереть можно. Телевизионщики, конечно, квартиру почистили, подкрасили стены. Часть старой мебели вынесли в подъезд - она там теперь и стоит.

Но соседи уверены, что полтора года спустя двушка вернулась в то же состояние, что и до проекта.

Ксения Ремизова очень любит хрюшек. Она их разводит и продает. Фото: vk.com

Ксения Ремизова очень любит хрюшек. Она их разводит и продает. Фото: vk.com

- Посмотрите на ее окна, - машет мне рукой Алексей уже на улице.

Они занавешены изнутри каким-то старым тряпьем. При этом все три окна открыты. Хотя на улице уже минусовая температура. Видимо, чтобы свинки не задохнулись.

А под окнами стоит старая «Лада»-«восьмерка». Все четыре колеса спущены.

- Здесь у нее склад, - кивают местные.

Действительно: салон забит склянками с детским питанием.

Жильцы дома говорят, что писали заявления и в полицию, и в управляющую компанию. Но все без толку.

- Полицейские приезжают, звонят, а она им не открывает. Разводят руками: взламывать дверь не имеем права, а доступа к помещению у нас нет. То же самое с коммунальщиками - они уже несколько раз отмахивались: это частная собственность. На днях в местной газете вышла заметка про этот свинарник, к Ремизовой приехали городские ветврачи, которые должны следить за санитарной обстановкой. Тоже уехали ни с чем.

Терпение жильцов на пределе. По крайней мере пробитые колеса машины Ксении Ремизовой - совершенно точно дело рук кого-то из соседей. А недавно кто-то поджег стоявшую у подъезда коляску (пустую), в которой женщина иногда вывозит на прогулку поросят.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Поведение владелицы квартиры подпадает по так называемые антиобщественные действия - злостное нарушение прав других жильцов дома, - объясняет адвокат Олег Павлович. - Теоретически по решению суда, если с иском обратятся пострадавшие жильцы дома, за такое могут и выселить. В законе прописан такой алгоритм: если суд принимает решение выселить человека, государство выставляет его квартиру на торги, а затем возвращает эти деньги собственнику, чтобы он купил себе другое жилье. Но на практике я вообще никогда не слышал о подобных решениях судов. Все проще, если речь идет о жильце муниципального жилья по соцнайму (обычно это квартиры, которые выдавались еще в советское время, но так и не были приватизированы. - Авт.). Прецеденты, когда суды переселяли пенсионеров, которые собирали у себя на жилплощади десятки собак или кошек, были. Взамен муниципалитет им предоставляет другое жилье. В любом случае, перед тем как подать на дурно пахнущих или шумящих соседей в суд, местным жителям нужно добиться, чтобы свою проверку провел Роспотребнадзор и зафиксировал нарушение прав других обитателей дома.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

- В августе этого года коммунальщики подмосковного Пушкина обнаружили в одной из квартир около 500 крыс. Оказалось, их в своей двушке сознательно разводила душевнобольная пенсионерка. В итоге грызуны по вентиляции распространялись по всему дому. Пожилую женщину по согласию родни отправили на принудительное лечение. Квартиру от крыс очистили - животных разобрали зоозащитники.

- В 2016 году пожилая жительница Орехово-Зуева Валентина Миронович была вынуждена уйти из дома из-за кошачьей «фабрики», которую устроила в квартире ее родная дочь. В надежде заработать на продаже кошек породы ориентал (короткошерстные, с большими ушами), молодая женщина стала заводчицей. Но бизнес не пошел, а число животных на сорока квадратных метрах очень быстро выросло до 80 штук. И только благодаря вмешательству соседей и полиции заводчицу заставили избавиться от «зоопарка», а пенсионерку вернули домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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