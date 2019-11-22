Таких проектов столица еще не видела

Среди московских строек есть такие, о которых говорят как о главных, знаковых событиях. У каждой из них все шансы войти в историю не только Москвы, но и России, и даже мира. Причем вместе с метро и дорогами в этом списке и социальные объекты, например, больницы, театры или спорткомплексы. В Департаменте строительства Москвы рассказали, в чем уникальность некоторых из будущих знаковых проектов.

БОЛЕЕ 140 ДОМОВ СТРОИТСЯ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

В столице продолжается реализация программы реновации. Напомним, в программу реновации попали 5173 дома. В них сегодня живет более миллиона человек. С начала реализации программы снесено по технологии так называемого умного сноса 14 жилых домов. Ее применяют абсолютно для всех жилых зданий, которые демонтируют по программе реновации.

По данным Департамента строительства столицы, 47 жилых домов уже построено, из них передано под заселение 43 жилых дома. Новое жилье участники реновации получают сразу с улучшенной отделкой, то есть можно заносить вещи и жить.

«При этом по 143 объектам мощностью 1,8 миллиона квадратных метра ведется строительство. В проектировании находятся 64 объекта мощностью 1,4 миллиона квадратных метра», - сообщил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

В ЗООПАРКЕ ОТКРОЮТ ПАВИЛЬОН С БАССЕЙНАМИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Московский зоопарк каждый год меняется, несмотря на свой солидный возраст. Для животных и посетителей создаются максимальный комфорт и удобства. К примеру, для северных морских котиков и серых тюленей уютным домом скоро станет новый павильон «Ластоногие». В трехэтажном здании с подземным уровнем появятся два больших вольера глубиной 7 метров и три малых - глубиной 3,5 метра. На первом этаже уникального комплекса с бассейнами разместят экспозиционную галерею. Кроме того, в здании будет кормокухня, морозильная и холодильная камеры, кабинет ветеринара.

Фото: stroi.mos.ru

Другим необычным проектом в зоопарке станут новые вход и пешеходный мост. Их уже строят. Пешеходной переправой высотой 12 метров и длиной 22 метра соединят старую и новую территории зоопарка. Сооружение белого цвета напоминает морскую волну. А дополнительный вход появится со стороны метро «Баррикадная». Его оформят в стиле американского авангарда. В двухэтажном павильоне откроются билетные кассы и турникеты, магазины сувениров, кафе и образовательный центр для лекций, презентаций и встреч.

НА СЦЕНЕ - КОНЦЕРТЫ И ЦИРКОВЫЕ ШОУ

В одном из старейших театров Москвы - «Уголок дедушки Дурова» - строится новая сцена. Это уникальный сценический комплекс, расположенный в трехэтажном здании площадью порядка 4 тысяч квадратных метров. На втором этаже - зрительские ложи с местами для инвалидов, артистические, репетиционный зал, помещения для содержания животных-артистов. На третьем - технические помещения. Также в театре будут работать буфет, гардеробы для зрителей и медицинский кабинет.

- Новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» предназначена для концертов и цирковых выступлений, - сказал Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы. - По решению мэра Москвы Сергея Собянина она включена в Адресную инвестиционную программу (АИП) города. Сцена будет представлять собой арену диаметром 13 метров, а зрительские места выполнят в виде амфитеатра. На сегодняшний день строители уже установили монолитные конструкции и уложили каменную кладку.

ВРАТАРЬ, ГОТОВЬСЯ К БОЮ

Реконструкция футбольного поля «Москвич» полностью преобразит историческое сооружение. Уникальным архитектурным решением станет обновленная футбольная арена на 4200 зрителей. Болельщики, поднимаясь к своим креслам, попадут внутрь одного из олимпийских колец. Такими конструкциями украсят выстроенные в ряд пять трибун. Еще одна фишка - натуральный травяной газон на поле с системами автоматического полива и обогрева.

Спортивное ядро стадиона будет включать: легкоатлетическую круговую беговую дорожку на 8 полос, прямую беговую дорожку на 10 полос, секторы легкой атлетики - для прыжков в длину и для тройного прыжка с песочной ямой, для прыжков в высоту и для прыжков с шестом, яму с водой для бега с препятствиями.

Стадион и дальше будет работать как тренировочная база школы олимпийского резерва. Здесь можно будет проводить тренировки профессионалов и любителей, спортивные праздники, соревнования по легкой атлетике и футболу. Реконструкция «Москвича» планируется в 2021 году.

Фото: stroi.mos.ru

ЦИФРЫ

Всего в 2019 году в столице за счет городского бюджета будут введены в эксплуатацию

• физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК);

• 2 футбольных поля;

• 2 ВМХ-велодрома;

• три спортивных комплекса;

• каток в районе Тропарево-Никулино Западного округа;

• многофункциональный спортивный комплекс

для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными

танцами, плаванием и общей физической подготовкой;

• 4 детские и взрослые поликлиники;

• 2 подстанции «Скорой помощи»;

• первая очередь больницы с роддомом в Коммунарке.

СКАЗАНО

Сергей Собянин, мэр Москвы: Крупнейший медицинский комплекс скоро примет первых пациентов

- Впервые за последние десятилетия в Москве строится такой крупнейший медицинский комплекс, в составе которого детский и взрослый стационары, роддом, диагностический и амбулаторный корпуса, оснащенные самым современным оборудованием. Первая очередь будет закончена уже в этом году. Я надеюсь, что в первом квартале следующего года больница примет первых пациентов.