Спортивный кластер на Воробьевых горах: Экстрим-парк, зимние развлечения и Аллея славы

Тем, кто приезжает на Воробьевы горы полюбоваться с высоты на красивую Москву или покататься на канатной дороге, скоро придется немного потесниться. До конца 2020 года здесь построят спортивный кластер. Проект оплачивается из городского бюджета и за счет инвесторов. В Департаменте строительства столицы рассказали, что появится на Воробьевых горах для любителей зимнего спорта.

ВСЕ НА ВЕРШИНУ

Свою трассу в спортивном кластере найдут и новички, и профессионалы. Причем спуски отдадут всем, кому нравится кататься на лыжах. А на прыжковые трамплины пустят только опытных спортсменов. На месте старых снесенных горок откроют трамплин для сноуборда, три трамплина для прыжков на лыжах высотой 20, 40, и 72 метра, а также три горнолыжные трассы. На них смогут тренироваться не только горнолыжники, но и сноубордисты, и двоеборцы. В свободное от занятий и состязаний время на чемпионских трамплинах будут кататься все желающие. Каждый маршрут оснастят системой выработки искусственного снега и новыми светильниками. На вершину трамплина лыжников доставит бугельный подъемник.

Международные соревнования пройдут на новом склоне уже зимой 2020-го. Среди них - Кубок мира FIS по фристайлу и сноуборду. Также ассоциация «Новая Лига» при поддержке Министерства спорта РФ проведет на Воробьевых горах чемпионат по зимнему каякингу, Кубок России и первенство по горнолыжному спорту, Кубок Европы Гран-при де Русси по сноуборду и другие состязания.

ПРОКАТИМСЯ НА САНКАХ И ПО СТАЛЬНОМУ ТРОСУ

К 2021 году в кластере зимних видов спорта «Воробьевы горы» запустят также три горнолыжные трассы длиной 130, 150 и 170 метров, лыжный трамплин К20 и К40, трамплин для сноуборда Big-Air. Рядом появятся школа лыжных видов спорта, экстрим-парк, лыжные трассы с лыжной базой, роллердром, веревочный парк, сервисный центр уличных видов спорта, санная трасса и экстремальный аттракцион - скоростной спуск по стальному тросу.

А на местной горнолыжной спортивной базе профессионалы почувствуют себя, словно на заснеженном курорте где-то среди природных вершин. В комплексе из четырех деревянных одноэтажных домиков разместят тренажерный зал, тренерские, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря, медпункт, кафе и администрацию.

Строители уже монтируют на Воробьевых горах основание прыжкового трамплина. До этого специалисты укрепили склон и обновили инженерные коммуникации. Кластер будет соответствовать требованиям Международной федерации лыжного спорта. На столичных лыжных трассах можно будет проводить соревнования самого высокого уровня.

НАБЕРЕЖНУЮ УКРАСИЛИ СВЕТИЛЬНИКАМИ

Реконструкция коснется и Аллеи славы вдоль улицы Косыгина. Этот пешеходный маршрут связывает станцию метро «Воробьевы горы» с канатной дорогой, горнолыжными трамплинами, другими спортивными площадками и набережной Москвы-реки.

На обновленной аллее откроют постоянную экспозицию об истории зимних Олимпийских игр, рекордах и наградах российских спортсменов. Желающие смогут пройти вдоль специальных стел-стендов, каждая из которых посвящена определенной Олимпиаде. Затем прогуляться по Воробьевской набережной с красивым ландшафтным освещением. На участке длиной три километра ее украсили более 9 тысяч светодиодных светильников, меняющих цвет. Напомним, ранее по соседству благоустроили Андреевскую набережную и улицу Косыгина.

Кроме этого, около южного выхода со станции «Воробьевы горы» планируется восстановить эскалаторную галерею длиной 90 метров. Первых пассажиров галерея приняла в июле 1959-го. Из-за оползней и смещения грунтов к началу восьмидесятых годов стены постройки покрылись трещинами. А в 1983 году сооружение уже в аварийном состоянии закрыли вместе со станцией «Ленинские горы». С тех пор галерея стояла заброшенная. Но в скором времени пассажиры вновь смогут выйти здесь из метро на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. После реконструкции в этом районе появятся также зона отдыха и смотровые площадки.

СКАЗАНО

Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы: Столица получит новый центр развития лыжного спорта

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- В городе формируется целый ряд крупных спорткластеров. Одним из таких центров активного отдыха становится территория Воробьевых гор. Здесь работает и инвестор, и город - фактически Москва в ближайшие годы получит горнолыжный кластер международного уровня. За счет средств города до конца 2020 года здесь планируется обустроить лыжный трамплин, три горнолыжные трассы, а также трамплин Big-Air для сноуборда и фристайла. Новый центр развития лыжного спорта будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой - системой выработки искусственного снега, освещением трасс и бугельной канатной дорогой.

СКАЗАНО

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Два дополнительных спуска строятся с учетом международных требований

- Это будет уникальный горнолыжный кластер Москвы. Сейчас здесь развернута огромная стройка - старые горнолыжные трамплины снесены, начинается сооружение двух новых спусков, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же появятся три горнолыжных склона, спортивная школа и ряд других объектов.

1. Москва-река

2. Станция «Новая Лига»

3. Станция «Воробьевы горы» (1 - 2)

3.1. Станция «Воробьевы горы» (3 - 4)

4. Канатная дорога

5. Аллея спортивной славы

6. Трамплин К72

7. Спортивная

горнолыжная школа

8. Школа лыжных видов спорта

9. Экстрим-парк

10. Лыжная трасса с базой

11. Роллердром (каток)

12. Веревочный парк

13. Сервисный центр уличных видов спорта

14. Санная трасса

15. Информационный центр

16. Зиплайн

16.1. Спортшкола17.1. Горная трасса № 1

17.2. Горная трасса № 2

17.3. Горная трасса № 3

17.5. Лыжный трамплин 17.6. Трамплин для сноуборда

17.7. Система искусственного снегообразования

17.8. Двухуровневый судейский домик

17.9. Система освещения трасс

17.10. Защита склонов

24. Эскалатор от ст. м. «Воробьевы горы»