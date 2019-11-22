В «Лужниках» - международный центр бокса, а в Строгине - центр культуры

В каждом районе Москвы становится больше мест, куда можно прийти на обучающие и творческие занятия, физкультурные тренировки, концерты и выставки. Причем отдохнуть и развлечься можно всей семьей. В Департаменте строительства Москвы рассказали, какие учреждения спорта, образования и культуры откроются в столице в ближайшее время.

ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД

В «Лужниках» в ближайшее время начнется строительство спортивного комплекса для международных федераций самбо и бокса. Спортсмены смогут здесь круглый год тренироваться и выступать на соревнованиях. Для этого будут созданы все условия - отдельные самостоятельные блоки для самбо и бокса, со своими независимыми залами, техническими и инженерными помещениями, парковками. На семи этажах для каждой федерации разместятся вестибюльная зона с гардеробом и фудкортом, тренажерный зал более 400 кв. м, бассейн 25х16 метров, универсальный зал 30х16 метров для спортивных видов спорта, банный комплекс, реабилитационный центр, многосветная полноценная тренировочная зона, комнаты отдыха для спортсменов, конференц-зал, зоны СМИ. Эпицентром комплекса являются спортивно-зрелищные залы для проведения соревнований различного уровня, вплоть до международного, с возможностью трансляции в прямом эфире на весь мир. На подземной стоянке места хватит для 136 машин.

Фишками проекта станет физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 45 тысяч квадратов с самостоятельными спортивными зонами, наклонные зеркальные перфорированные потолки в тренировочных зонах, а также уникальные фасады в стиле исторических построек «Лужников» с витражным остеклением площадью более 10 тысяч квадратных метров и металлическими ламелями. В здании смогут тренироваться единовременно более 550 спортсменов и проводиться одновременно международные соревнования по самбо и боксу.

Культурный центр. Фото: Департамент строительства г. Москвы

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Многофункциональный комплекс для пятиборцев в столичном районе Северный разместится на площади 20,3 тысячи квадратных метров. Проект стал уникальным не только для Москвы, но и для России. Впервые в одном месте будут тренироваться пятиборцы - одновременно 280 человек. Программа подготовки включает в себя стрельбу, легкую атлетику, плавание, фехтование и конкур.

Обычные москвичи и спортсмены смогут поплавать здесь в 50-метровом бассейне на 8 дорожках, а также пройти подготовительные занятия в зале «сухого плавания». В пятиэтажном здании откроются легкоатлетический манеж (универсальный спортивный зал) с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал. В спортивном центре поставят тиры для стрельбы из лука на 70 метров (78 на 18 метров на 12 коридоров), для стрельбы из пневматического оружия на 10 метров и оружия с лазерными насадками. Для обучения верховой езде возведут конноспортивный манеж размером 60 на 25 метров, предманежник площадью 20 на 20 метров и конюшню на 40 лошадей.

В универсальном игровом зале, манеже и бассейне появятся трибуны на 300 мест каждая. Сюда будут приходить школьники по программе «Московская смена» и пенсионеры по программе «Московское долголетие». Комплекс рассчитан на соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровня, в том числе Кубок Кремля и этапы Кубка мира, а также состязания по плаванию, фехтованию и другим видам спорта.

Скоро откроется и ВМХ-велодром в Печатниках. На тренировочном полигоне уже поставили стартовые машины - конструкцию, которая убирается после старта состязаний, административно-бытовые корпуса и обустроили трассу. Площадка рассчитана на тренировки и соревнования районного уровня.

Строительство завершится до конца 2019 года.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Новый культурно-досуговый центр в районе Строгино уже почти готов. Сейчас строители завершают фасадные работы, отделку помещений, монтаж мебели и оборудования. Вокруг двухэтажного здания на месте кинотеатра «Таджикистан» (кстати, похожего на снесенную постройку оформлением фасадов) завершают благоустройство. На площади порядка 6 тысяч квадратных метров разместят две зоны. В зрелищной зоне - концертный зал на 510 мест с галереями-трансформерами, а в клубной - выставочный зал, библиотека, танцевальный зал, зал хореографии для младших групп, кружок робототехники и технического моделирования, студия живописи и студия декоративно-прикладного искусства, музыкальный класс и зал для групповых музыкальных занятий, студия раннего развития, два универсальных класса и ремонтно-поделочная мастерская.

Между зонами проложили 80-метровую крытую улицу, объединившую их в виде «городской гостиной». По этому маршруту жители района обычно идут от метро домой и на площадку для отдыха у реки.

Строительство завершится до конца 2019 года.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

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Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы: Строим для будущих олимпийских чемпионов

- Конноспортивный комплекс для школы олимпийского резерва начали строить в мае 2016 года, и сейчас здание готово на 80 процентов. Специалисты возвели основное здание, конноспортивный манеж и бассейн. Уже подключили водопровод, закончили монтаж вертикальных конструкций и перекрытий подземной и надземной части. В планах на ближайшее будущее - обустройство фасадов, внешних и внутренних инженерных сетей, а также отделка и монтаж технологического оборудования, благоустройство территории.

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Самая большая школа - на ЗИЛе

В этом году главной новостройкой образования стала школа на ЗИЛе. Это даже не школа, а огромный университетский городок. Общая площадь корпусов - около 40 тысяч квадратных метров. Классы и залы могут принять 2500 детей. Весь комплекс поделили на четыре блока - начальная школа, основной, старшая школа и культурно-спортивная зона. Фишка школы - детский технопарк «Кванториум». Ученики могут заниматься здесь естественными науками, робототехникой и инженерно-физическими науками, информационными технологиями. Для школьников обеспечены равные возможности в обучении, помогающие каждому раскрыть свои таланты.

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Сергей Собянин, мэр Москвы: Район Северный станет центром пятиборья

- Действительно, это будет уникальный объект для спортсменов Москвы и вообще для России. Такой комплекс пятиборья создается впервые. Наша сборная довольна. Будем проводить чемпионат мира по пятиборью, так что район Северный станет центром пятиборья. Я надеюсь, что для жителей это будет дополнительная возможность заниматься спортом.Пресс-служба Департамента строительства г.Москвы