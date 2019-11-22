2019-11-22T17:22:56+03:00
Общество

В подмосковном Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

На татами выйдут юноши и девушки в 17 весовых категориях
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Подмосковный город Дмитров на будущей неделе на несколько дней станет неофициальной столицей российского дзюдо. 28 ноября здесь стартует первенство России среди юниоров - спортсменов, которым пока еще не исполнилось 18 лет.

Схватки на татами в разных весовых категориях среди парней и девушек пройдут в Спортивном комплексе «Ледовый дворец», который предназначен для нескольких десятков видов спорта. Церемония открытия всероссийского турнира начнется 28 ноября в 16:40. Первенство будет продолжаться в течение четырех дней - до 1 декабря.

- На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях, - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, Подмосковье на соревнованиях будут представлять 39 дзюдоистов-юниоров.

- Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

По официальным данным, на текущий момент около 17 тысяч жителей Московской области занимаются дзюдо. Около 3 тысяч из них - девушки и женщины.

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