В подмосковном Дмитрове пройдет первенство России по дзюдо среди юниоров

Подмосковный город Дмитров на будущей неделе на несколько дней станет неофициальной столицей российского дзюдо. 28 ноября здесь стартует первенство России среди юниоров - спортсменов, которым пока еще не исполнилось 18 лет.

Схватки на татами в разных весовых категориях среди парней и девушек пройдут в Спортивном комплексе «Ледовый дворец», который предназначен для нескольких десятков видов спорта. Церемония открытия всероссийского турнира начнется 28 ноября в 16:40. Первенство будет продолжаться в течение четырех дней - до 1 декабря.

- На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, которые будут бороться за награды в 17 весовых категориях, - сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, Подмосковье на соревнованиях будут представлять 39 дзюдоистов-юниоров.

- Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

По официальным данным, на текущий момент около 17 тысяч жителей Московской области занимаются дзюдо. Около 3 тысяч из них - девушки и женщины.