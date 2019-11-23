Наше Подмосковье: Конькам все возрасты покорны!

- Настроение - во! - улыбаются женщины, показывая большие пальцы.

Только что в Красногорском Ледовом дворце имени Владимира Петрова завершился мастер-класс по фигурному катанию для пожилых людей. В нем приняли участие около 60 человек - жители Красногорска, Одинцова, Долгопрудного, Мытищ, Химок, Королева, Балашихи, Люберец и Реутова. А в качестве педагога выступил знаменитый Евгений Плющенко со своим 6-летним сыном Сашей.

Плющенко, конечно, настоящая легенда российского фигурного катания. Двукратный олимпийский чемпион, он трижды выигрывал чемпионаты мира, семь раз был лучшим в Европе, а титулов чемпиона России в его карьере - целых десять. В историю мирового спорта он вошел как первый фигурист, выполнивший сложнейшие каскады и вращения. Представьте себе, как здорово, когда легенда показывает персонально тебе кое-какие профессиональные секретики катания на льду!

После мастер-класса, разумеется, - несколько совместных селфи со звездой.

- Уважаемые люди, многим за 70 лет, но как они здорово стоят на коньках! - делится впечатлениями Евгений Плющенко. - В любом возрасте можно научиться кататься, надо только заниматься с профессионалами, чтобы избежать травм.

На своей странице в Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил спортсменов: «Женя Плющенко с сыном Сашей вышли на лёд вместе с участниками «Активного долголетия»! Спасибо всем нашим звёздам за уделённое время и помощь в развитии программы для старшего поколения. Мы сделаем все, чтобы наши бабушки и дедушки дышали полной грудью, проводили своё время интересно и разнообразно».

Напомним, в начале октября текущего года в регионе запустили губернаторскую программу «Активное долголетие», которая стала частью реализации нацпроекта «Демография». Проект охватывает 2 миллиона жителей Подмосковья. Клубы для пожилых людей появляются в муниципалитетах Подмосковья. Сейчас их уже четыре. А к марту такие клубы охватят все городские округа области.

По программе «Активного долголетия» люди старшего поколения могут бесплатно посещать бассейны, занятия по танцам, пению, скандинавской ходьбе, йоге, обучению компьютерной грамотности. А еще участники «Активного долголетия» смогут совершать совместные поездки в другие города. Специально для них в Подмосковье разработали более 40 туристических маршрутов. По запросу клубам предоставляются брендированный автобус, экскурсовод и соцработник.

И это только начало.

- В рамках программы «Активное долголетие» проводятся различные мероприятия в каждом муниципалитете для старшего поколения, - отметила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова. Это и мастер-классы, и открытые тренировки, и творческие события. На каждое мы стараемся приглашать «звезд» и известных жителей Подмосковья. Мы получаем положительную обратную связь от пожилых людей и видим, что это программа им нравится. С начала проекта активности посетили почти 25 тыс. человек, рост числа участников виден каждую неделю.

ЭТО ВАЖНО!

Узнать подробности программы «Активное долголетие», а также записаться на мастер-классы и занятия можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru.