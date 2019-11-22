2019-11-22T20:04:17+03:00
Происшествия

«Сесть я еще успею»: студенты журфака МГУ рассказали про лекцию, на которую пришел мужчина с ножом

Мужчина прошел в здание факультета по служебному удостоверению
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Утром 22 ноября на журфак МГУ прошел мужчина с ножом и пневматическим пистолетом. Как рассказали в пресс-службе факультета, молодой человек попал в корпус по служебному удостоверению. Он заявил, что идет на военную кафедру, но пошел на лекцию первокурсников по экономике.

- Он вел себя странно. Преподаватель начертил на доске схему, а мужчина спустился с последнего ряда, чтобы это сфоткать. Преподаватель сказал: «Мужчина, что вы ходите? Садитесь». А мужик ему отвечает: «Не садитесь, а присаживайтесь, сесть я еще успею», - пишут студенты в соцсетях вуза.

После этого студенты сообщили о странном посетителе в учебную часть. Преподаватель попросил мужчину выйти из аудитории, тогда его задержали сотрудники службы безопасности. Они вызвали полицию.

- Мужчину задержали на входе с оружием. Далее вызвали сотрудников полиции. Проводится проверка, - прокомментировали в ГУ МВД России по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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