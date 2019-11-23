«Ласточка», лети!

Москва развивает скоростной рельсовый транспорт. В метро строятся новые линии и станции, постоянно улучшается Московское центральное кольцо (МЦК), только что стартовали еще и новые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД). Пассажиры уже привыкли быстро ездить по городу в современных комфортных поездах. Среди них, к примеру, составы нового поколения «Ласточка» на МЦК. За три года работы МЦК удобные и красивые поезда перевезли более 360 миллионов горожан и туристов, из которых более 95 миллионов - с начала 2019 года.

С этой недели интервал движения «Ласточек» на МЦК сократили до четырех минут в час пик. «Это знаковое событие для столицы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Казалось бы, что там одна минута, а это 20 процентов ускорения такта движения».

НА ДАЧУ И НА РАБОТУ

Скоростные электропоезда «Ласточка», выпущенные на заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы «Синара» и компании Siemens), уже давно стали популярным столичным транспортом. На них москвичи добираются на работу по МЦК или на дачу по пригородным направлениям, а также в межрегиональных экспрессах. В пути хочешь книжку читай, хочешь в окно смотри или в интернет. Составы оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками, информационными панелями, есть кондиционеры, биотуалеты. Скорость у поезда хотя и высокая - до 160 километров в час, но «Ласточка» летит плавно и в салоне никакой тряски не ощущаешь. Пассажирам нравится комфорт и безопасность.

Москвич Виктор, ежедневно пользующийся услугами МЦК, чтобы добраться на работу, считает, что «Ласточки» хорошо себя зарекомендовали, поэтому надо расширять их использование. «Ездить стало намного комфортнее. Сейчас вводят новые линии, запустили МЦД, на многих пригородных дорогах еще старые электрички. Надо везде пускать эти «Ласточки», думать прежде всего об удобстве пассажиров и их безопасности», - сказал Виктор корреспонденту «КП».

В КАБИНЕ - АВТОПИЛОТ

Надежность и безотказность «Ласточки» повышается благодаря новым разработкам и технологиям. К примеру, составы оснащают дополнительными ультразвуковыми датчиками, позволяющими скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 сантиметров. С лета на МЦК проходит опытные испытания уральская «Ласточка» со встроенной системой «машинного зрения». Во время движения поезда установленные в нем оптические системы - камеры и сканирующие лидары - «рисуют» двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства. Причем умной технике не мешает ни плохая погода, ни далекое расстояние. А дополнительное оборудование позволяет оценивать состояние и занятость путей. Плановые испытания продлятся еще несколько месяцев.

Все эти новшества помогут и дальше совершенствовать «Ласточку». Перспективные цифровые технологии уже проходят апробацию. Следующий шаг - электропоезд, который будет работать без машиниста. Специалисты сейчас разрабатывают беспилотные технологии. То есть «Ласточка» станет полностью автоматизированной и сможет без участия человека курсировать по маршруту, делать остановки на платформах, посадку и высадку пассажиров.

УДОБНЫХ ПОЕЗДОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Сегодня «Ласточки» различных модификаций успешно курсируют на маршрутах Москвы, Московской, Свердловской, Ленинградской, Ивановской, Курской, Орловской, Калининградской и Псковской областей, Республики Карелия и Пермского края. По мнению экспертов, проверенные решения и технологии достойны тиражирования и на других транспортных маршрутах, к примеру, на МЦД.

- Технически возможно использование «Ласточек» в работе Московских центральных диаметров, - говорит Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. - В зимнее время, например, это нормальная опция. «Ласточки» сейчас перевозят пассажиров на многих направлениях, в том числе Москва - Санкт-Петербург, во «Внуково». На линиях МЦД в ближайшее время предстоит заменить абсолютно все старые типы курсирующих пока электричек. Конечно, это потребует определенного времени, чтобы произвести необходимое количество составов. А в перспективе на Центральных диаметрах смогут ездить и поезда без машиниста.