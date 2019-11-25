В Подмосковье госпитализировали пенсионера, который по ошибке выпил уксус

Инцидент произошел в Одинцове. В полицию города поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен пенсионер Александр К.. Каретой скорой помощи мужчину привезли в больницу из дома, с Можайского шоссе, с диагнозом химический ожог ротовой полости. Родственники пенсионера увидели, что он лежит на кухне и корчится от боли, поэтому сразу вызвали бригаду врачей.

- В больницу был доставлен 64-летний Александр К. с диагнозом химический ожог слизистой ротовой полости и пищевода. Как пояснили медикам очевидцы, находясь по адресу проживания, Александр по рассеянности перепутал емкости и вместо воды хлебнул уксусную эссенцию, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас здоровьем пенсионера занимаются врачи. Травмы мужчина получил тяжелые. Также медики сообщили о данном инциденте в полицию. Теперь сотрудники местного отдела проводят проверку по факту случившегося и устанавливает все детали произошедшего.