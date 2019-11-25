Агония проигравших

В конце минувшей недели в громкой истории корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения в Забайкалье возникла вспышка аномальной силовой активности. В Чите и Москве прошли странные обыски в рамках уголовного дела против генерального директора Ксеньевского прииска Егора Литуева. Представители компании считают и уголовное дело, и обыски актом силового давления для разрешения «итакинского спора» в пользу Сергея Янчукова, зятя скандально известного украинского олигарха Леонида Черновецкого.

Напомним суть конфликта. Несколько лет назад акционер старейшего в Забайкалье, но не сильно богатого предприятия «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев приобрел лицензию на перспективное Итакинское месторождение. Для его освоения нужны были серьезные инвестиции. Литуев решил привлечь владельца группы компаний «Мангазея» Сергея Янчукова к совместному освоению Итаки. Договорились следующим образом: лицензия на месторождение выводится на отдельное юрлицо, Янчуков вносит $20 млн. в совместное предприятие, после чего получает готовую компанию с оформленной на нее лицензией. Однако, Янчуков получает операционный контроль над месторождением и отказывается платить, ссылаясь на то, что денег нет. Вернуть переданные авансом активы он тоже отказывается. Виктор Литуев обращается с иском в арбитраж с требованием вернуть активы. Суд первой инстанции в иске отказал, но инстанция апелляционная восстановила справедливость. Янчукова обязали вернуть актив рыночной стоимостью $100 млн и выплатить неустойку.

Как только суд принял решение в пользу Литуева – тут же последовал первый «силовой прием» от Янчукова. В конце июня этого года сына Виктора Литуева – генерального директора «Ксеньевского прииска» Егора Литуева задержали и оперативно вывезли в Читу, где и посадили в СИЗО. Предъявили сразу две статьи (чтобы наверняка!): «Присвоение и растрата» (ст.160) и «Незаконная вырубка леса» (ст.260). И, конечно же, уголовное дело было возбуждено по заявлению Янчукова – оппонента Литуева-старшего. Виктор Литуев тогда заявил в СМИ: «Самое циничное, что моего сына сделали заложником».

Как утверждало следствие, Литуев-младший будто бы вывел из компании 125 млн. рублей на ИП подрядчика на неоказанные услуги. Однако, договор на эти услуги был заключен с ведома самого Янчукова, поскольку именно он назначил своего финансового контролера в «Ксеньевский прииск», получал от него отчеты по всем платежам и ставил свою подпись на годовых финансовых отчетах. При этом, «неоказанные» действия подрядчика привели к сокращению издержек и повышению доходности прииска. Кроме того, существует письменный договор о том, что Янчуков не имеет права претендовать на доходы прииска.

С лесом еще веселее. Ведь «Ксеньевский прииск» вообще не ведет работы по вырубке леса. Это делают подрядчики, к услугам которых традиционно прибегают все золотодобывающие предприятия, держатели лицензии. К примеру, точно так же действует один из лидеров отрасли – АО «Сусуманзолото». Но Егора Литуева все равно обвинили и в незаконной рубке леса, не предъявив ни единого доказательства.

Без доказательств человека сложно держать в заточении. В августе Егора Литуева освободили по решению суда без ограничений в передвижениях, что встречается в судебной практике нечасто.

Арбитражное разбирательство пошло на второй круг, суд вновь обязал Янчукова вернуть актив и выплатить неустойку. В день проведения обысков шел другой арбитражный процесс. Сторона Янчукова, превышая свои полномочия, пытается сместить Егора Литуева с должности генерального директора прииска. И уже трижды пыталась назначить на эту должность своего представителя. 20 ноября рассматривалось ходатайство стороны Сергея Янчукова о переносе дела в Забайкалье. Московский суд в ходатайстве отказал. И вот теперь, когда в споре по поводу Итаки в очередной раз перевес оказался на стороне Литуевых, - по отработанной схеме призвали на помощь силовиков.

В Москве в офис «Ксеньевского прииска» нагрянули с обыском сотрудники Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России, а в Забайкалье – УМВД РФ. Они заявили, что ищут доказательства.

По словам адвоката Дмитрия Тарасова, «в ходе проведения обысков в офисе в Забайкалье никаких документов изъято не было, а в обособленном подразделении в Москве изъяты документы, которые давно находятся в материалах многочисленных арбитражных дел. Оперативники искали беспроцентные договоры займа с Литуевыми и иными аффилированными с ними лицами. Однако, такие документы изъяты не были, так как их просто не существует. Все следственные действия, по нашему мнению, производятся исключительно для оказания давления и остановки деятельности предприятия, так как проводятся повторно по одним и тем же адресам. Правоохранители оказались втянуты в бессмысленный акт силового давления».

Во всей этой детективной истории образ Сергея Янчукова вырисовывается вполне цельным и последовательным. Есть цель получить актив бесплатно – все средства хороши. Вызывает сочувствие только зависимое положение силовых органов, которых в прямом смысле слова используют, как служебную породу, отдавая команду «Апорт!» и отправляя искать то, чего нет.

P.S. В феврале в нашей газете была опубликована статья «Украинские олигархи захватывают российское золото?» в которой излагались подробности конфликта вокруг Итакинского месторождения. Сергей Янчуков счел статью вредом деловой репутации и пытался взыскать с «Комсомолки» 1 миллион рублей. Решением суда Янчукову в иске отказали. В тексте решения в частности говорится: «…истцом не представлено документальных свидетельств наличия сформированной репутации и наступления неблагоприятных последствий, в том числе, в виде утраты доверия контрагентов к его репутации». Видимо Сергей Янчуков принял это решение суда как данность и решил не использовать право на апелляцию. Дело прекращено.