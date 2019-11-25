2019-11-25T12:13:52+03:00
Общество

Агония проигравших

Найти несуществующие доказательства попытались силовики в офисах ПАО «Ксеньевский прииск»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце минувшей недели в громкой истории корпоративного конфликта вокруг Итакинского золоторудного месторождения в Забайкалье возникла вспышка аномальной силовой активности. В Чите и Москве прошли странные обыски в рамках уголовного дела против генерального директора Ксеньевского прииска Егора Литуева. Представители компании считают и уголовное дело, и обыски актом силового давления для разрешения «итакинского спора» в пользу Сергея Янчукова, зятя скандально известного украинского олигарха Леонида Черновецкого.

Напомним суть конфликта. Несколько лет назад акционер старейшего в Забайкалье, но не сильно богатого предприятия «Ксеньевский прииск» Виктор Литуев приобрел лицензию на перспективное Итакинское месторождение. Для его освоения нужны были серьезные инвестиции. Литуев решил привлечь владельца группы компаний «Мангазея» Сергея Янчукова к совместному освоению Итаки. Договорились следующим образом: лицензия на месторождение выводится на отдельное юрлицо, Янчуков вносит $20 млн. в совместное предприятие, после чего получает готовую компанию с оформленной на нее лицензией. Однако, Янчуков получает операционный контроль над месторождением и отказывается платить, ссылаясь на то, что денег нет. Вернуть переданные авансом активы он тоже отказывается. Виктор Литуев обращается с иском в арбитраж с требованием вернуть активы. Суд первой инстанции в иске отказал, но инстанция апелляционная восстановила справедливость. Янчукова обязали вернуть актив рыночной стоимостью $100 млн и выплатить неустойку.

Как только суд принял решение в пользу Литуева – тут же последовал первый «силовой прием» от Янчукова. В конце июня этого года сына Виктора Литуева – генерального директора «Ксеньевского прииска» Егора Литуева задержали и оперативно вывезли в Читу, где и посадили в СИЗО. Предъявили сразу две статьи (чтобы наверняка!): «Присвоение и растрата» (ст.160) и «Незаконная вырубка леса» (ст.260). И, конечно же, уголовное дело было возбуждено по заявлению Янчукова – оппонента Литуева-старшего. Виктор Литуев тогда заявил в СМИ: «Самое циничное, что моего сына сделали заложником».

Как утверждало следствие, Литуев-младший будто бы вывел из компании 125 млн. рублей на ИП подрядчика на неоказанные услуги. Однако, договор на эти услуги был заключен с ведома самого Янчукова, поскольку именно он назначил своего финансового контролера в «Ксеньевский прииск», получал от него отчеты по всем платежам и ставил свою подпись на годовых финансовых отчетах. При этом, «неоказанные» действия подрядчика привели к сокращению издержек и повышению доходности прииска. Кроме того, существует письменный договор о том, что Янчуков не имеет права претендовать на доходы прииска.

С лесом еще веселее. Ведь «Ксеньевский прииск» вообще не ведет работы по вырубке леса. Это делают подрядчики, к услугам которых традиционно прибегают все золотодобывающие предприятия, держатели лицензии. К примеру, точно так же действует один из лидеров отрасли – АО «Сусуманзолото». Но Егора Литуева все равно обвинили и в незаконной рубке леса, не предъявив ни единого доказательства.

Без доказательств человека сложно держать в заточении. В августе Егора Литуева освободили по решению суда без ограничений в передвижениях, что встречается в судебной практике нечасто.

Арбитражное разбирательство пошло на второй круг, суд вновь обязал Янчукова вернуть актив и выплатить неустойку. В день проведения обысков шел другой арбитражный процесс. Сторона Янчукова, превышая свои полномочия, пытается сместить Егора Литуева с должности генерального директора прииска. И уже трижды пыталась назначить на эту должность своего представителя. 20 ноября рассматривалось ходатайство стороны Сергея Янчукова о переносе дела в Забайкалье. Московский суд в ходатайстве отказал. И вот теперь, когда в споре по поводу Итаки в очередной раз перевес оказался на стороне Литуевых, - по отработанной схеме призвали на помощь силовиков.

В Москве в офис «Ксеньевского прииска» нагрянули с обыском сотрудники Управления «Р» ГУЭБиПК МВД России, а в Забайкалье – УМВД РФ. Они заявили, что ищут доказательства.

По словам адвоката Дмитрия Тарасова, «в ходе проведения обысков в офисе в Забайкалье никаких документов изъято не было, а в обособленном подразделении в Москве изъяты документы, которые давно находятся в материалах многочисленных арбитражных дел. Оперативники искали беспроцентные договоры займа с Литуевыми и иными аффилированными с ними лицами. Однако, такие документы изъяты не были, так как их просто не существует. Все следственные действия, по нашему мнению, производятся исключительно для оказания давления и остановки деятельности предприятия, так как проводятся повторно по одним и тем же адресам. Правоохранители оказались втянуты в бессмысленный акт силового давления».

Во всей этой детективной истории образ Сергея Янчукова вырисовывается вполне цельным и последовательным. Есть цель получить актив бесплатно – все средства хороши. Вызывает сочувствие только зависимое положение силовых органов, которых в прямом смысле слова используют, как служебную породу, отдавая команду «Апорт!» и отправляя искать то, чего нет.

P.S. В феврале в нашей газете была опубликована статья «Украинские олигархи захватывают российское золото?» в которой излагались подробности конфликта вокруг Итакинского месторождения. Сергей Янчуков счел статью вредом деловой репутации и пытался взыскать с «Комсомолки» 1 миллион рублей. Решением суда Янчукову в иске отказали. В тексте решения в частности говорится: «…истцом не представлено документальных свидетельств наличия сформированной репутации и наступления неблагоприятных последствий, в том числе, в виде утраты доверия контрагентов к его репутации». Видимо Сергей Янчуков принял это решение суда как данность и решил не использовать право на апелляцию. Дело прекращено.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Новости 24
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров
Синоптики заявили, что на Москву обрушится ледяной дождь
Синоптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию России
Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя
Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса
Более 212 тыс. москвичей проголосовали на «Активном гражданине» и выбрали первые 50 поликлиник для капремонта
Москвичи выбрали первые 50 поликлиник для капремонта
Эксперт рассказал о важности запуска МЦД: «Это разгрузит вокзалы и метро»
В Подмосковье подростки на отцовской машине сбили полицейского
Утром от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения поездов с 6 до 16 минут
Коммунальщик, по вине которого сосулька убила человека, отделался условным сроком
Жильцы многоэтажки в Истре пытаются справиться с владельцем 20 котов
Правительство Москвы частично учтет поправки к проекту бюджета, предложенные КПРФ
В РЖД создан оперативный штаб по улучшению работы МЦД
Пассажирский Boeing аварийно приземлился во Внуково
Прошедшая ночь была самой морозной в Москве за всю осень
В Подмосковье задержали двух лжеколлекторов
Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году
Анастасия Ракова: Москва внедряет цифровое зрение в здравоохранении
Врачи спасли мальчика, надевшего крепежный жгут на половой орган
Более полутора тысяч елок установят зимой в Подмосковье