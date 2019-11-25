2019-11-25T12:59:14+03:00
Происшествия

В центре Москвы подрались лопатами дворники из Узбекистана и Таджикистана

В отдел полиции доставили больше десятка мигрантов
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще чуть-чуть и эта потасовка могла бы войти в историю под названием «битва при Хамовниках». Хорошо, полиция быстро приехала...

В десятом часу вечера воскресенья, 24 ноября, жители многоэтажек на улице Ефремова стали очевидцами массовой драки.

- Сначала мы услышали громкие крики, - рассказал один их очевидцев. - Глянули в окно, а там дворники в оранжевых жилетах туда-сюда бегают. Сначала в один угол двора побежали, потом обратно. Было понятно, что-то назревает.

Вскоре вспыхнула самая настоящая уличная драка. В ход пошли не только кулаки, но и подручные профессиональные средства - лопаты и черенки от метл.

Горожане начали названивать в полицию. На место очень оперативно прибыли несколько нарядов.

- Звонившие в дежурную часть граждане пожаловались на шум, - аккуратно сообщают в пресс-службе московской полиции. - Приехавшие на место сотрудники полиции задержали и доставили в ближайшие отдел больше десяти человек.

По словам источника в правоохранительных органов, в драке принимали участие более сорока человек, но увидев полицейские машины, драчуны кинулись в стороны. Так что задержали далеко не всех.

- В драке принимали участие две группы мужчин - уроженцы Узбекистана и Таджикистана, - заявил источник. - Насколько известно, изначально конфликт возник из-за споров вокруг участков, которые дворники должны были убирать. А потом уже спорщики позвали на выручку земляков.

На задержанных завели административные дела по статье «мелкое хулиганство». Это - либо штрафы до 1 тысячи рублей, либо до 15 суток ареста.

- Медицинская помощь никому из задержанных не понадобилась, - отмечают в ГУ МВД по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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