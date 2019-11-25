Составы поездов на МЦД увеличили из-за большого пассажиропотока

Из-за этого с 25 ноября поезда на МЦД-2 Нахабино — Подольск увеличились до 11 вагонов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил телеканал «360».

Глава Подмосковья добавил, что общее количество посадочных мест в поездах МЦД увеличится в часы наибольшей нагрузки на 30%. По сравнению с днем открытия транспортного объекта, мест станет больше почти в два раза.

В ближайшие две недели проезд в электричках МЦД будет бесплатным. Воробьев добавил, что на маршруте МЦД-1 составы станут больше в течение ближайших 15 дней.

«За это время ЦППК должна произвести более тщательную наладку билетной системы. Наша задача — сделать МЦД комфортным и удобным», - сказал губернатор Подмосковья.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили в четверг, 21 ноября. Всего откроют пять диаметров. Московские центральные диаметры — это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть.