В Новой Москве двухлетнюю девочку оставили с пьяной няней

В Новой Москве папа забрал на выходные двухлетнюю дочку, а сам оставил ее с пьяной няней. Об этом kp.ru рассказал собственный источник в правоохранительных органах. Драма развернулась на родине скандально известного футболиста Павла Мамаева — в поселке Шишкин Лес.

22-летняя Елизавета Гусарова перестала общаться с отцом дочери еще год назад. С тех пор о Максиме Хромове (ему 26) ни слуху, ни духу. По словам девушки, отец девочки не верил, что ребенок его, и пообещал: пока не проведет ДНК-тест, для ребенка ничего не сделает.

Елизавета Гусарова с дочкой.

- Папа видел дочку раз пять за всю ее жизнь. А тут вдруг впервые предложил помочь, захотел с ребенком выходные провести. Я согласилась, одной тяжело, - вспоминает Елизавета.

В первый же вечер, когда двухлетняя девочка гостила у папы, Лизе позвонила инспектор по делам несовершеннолетних:

- Дочку отправили в больницу. С ней все хорошо, а вот няня, с которой оставили девочку, пьяная.

Оказалось, Максим куда-то ушел и решил позвать к двухлетней дочке няню. Соседи услышали за стенкой странные крики и решили вызвать полицию. Тогда выяснилось, что няня в неадекватном состоянии.Откуда мужчина нашел няню и официально ли она работала, неизвестно.

Сотрудники органов опеки пытаются найти отца девочки, но связаться с ним не получается. Где работает Максим, пытаются установить в полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводится проверка.

Сейчас Елизавета ищет работу, чтобы ей вернули ребенка.

На время проверки девочку поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- Мне пришлось написать заявление, чтобы ее временно поместили туда. Теперь езжу к ней постоянно, ищу работу, чтобы мне вернули ребенка, - объясняет мама девочки Елизавета Гусарова.