2019-11-25T18:35:17+03:00
Происшествия

В Новой Москве двухлетнюю девочку оставили с пьяной няней

Папа взял на выходные дочку, а потом ушел из дома и позвал к ней няню
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Сотрудники органов опеки пытаются найти отца девочки, но связаться с ним не получается.Сотрудники органов опеки пытаются найти отца девочки, но связаться с ним не получается.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Новой Москве папа забрал на выходные двухлетнюю дочку, а сам оставил ее с пьяной няней. Об этом kp.ru рассказал собственный источник в правоохранительных органах. Драма развернулась на родине скандально известного футболиста Павла Мамаева — в поселке Шишкин Лес.

22-летняя Елизавета Гусарова перестала общаться с отцом дочери еще год назад. С тех пор о Максиме Хромове (ему 26) ни слуху, ни духу. По словам девушки, отец девочки не верил, что ребенок его, и пообещал: пока не проведет ДНК-тест, для ребенка ничего не сделает.

Елизавета Гусарова с дочкой.

Елизавета Гусарова с дочкой.

- Папа видел дочку раз пять за всю ее жизнь. А тут вдруг впервые предложил помочь, захотел с ребенком выходные провести. Я согласилась, одной тяжело, - вспоминает Елизавета.

В первый же вечер, когда двухлетняя девочка гостила у папы, Лизе позвонила инспектор по делам несовершеннолетних:

- Дочку отправили в больницу. С ней все хорошо, а вот няня, с которой оставили девочку, пьяная.

Оказалось, Максим куда-то ушел и решил позвать к двухлетней дочке няню. Соседи услышали за стенкой странные крики и решили вызвать полицию. Тогда выяснилось, что няня в неадекватном состоянии.Откуда мужчина нашел няню и официально ли она работала, неизвестно.

Сотрудники органов опеки пытаются найти отца девочки, но связаться с ним не получается. Где работает Максим, пытаются установить в полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводится проверка.

Сейчас Елизавета ищет работу, чтобы ей вернули ребенка.

Сейчас Елизавета ищет работу, чтобы ей вернули ребенка.

На время проверки девочку поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- Мне пришлось написать заявление, чтобы ее временно поместили туда. Теперь езжу к ней постоянно, ищу работу, чтобы мне вернули ребенка, - объясняет мама девочки Елизавета Гусарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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