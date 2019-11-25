В подмосковной деревне Шарапово работают спецслужбы: в Австралию по почте хотели отправить боеприпас

Переполох в логистическом центре Почты России сегодня произошел из-за посылки, которая была очень похожа на боеприпас.

Все посылки, которые приходят из-за границы и направляются в другие страны, распределяют в едином логистическом центре в подмосковной деревне Шарапово недалеко от Внуково. Посылки сортируются, проезжают на ленте через специальное досмотровое оборудование. Здесь собственная таможня.

И вот в обед 25 ноября сотрудники взялись за голову: «неужели в одной из посылок бомба?» Рисковать не стали, вызвали спецслужбы и передали им подозрительную посылку. Ее судьба до сих пор не известна. Сотрудники «Почты России» факт не отрицают, но и все нюансы происшествия не рассказывают.

- В ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования работники логистического центра выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее боеприпас. На место были оперативно вызваны соответствующие службы. Работа логистического объекта шла в штатном режиме. Инцидент не сказался на сроках обработки почтовых отправлений, - прокомментировали в пресс-службе УФПС г. Москвы.

Как стало известно «Комсомольской правде», посылку с боеприпасом хотели отправить в Австралию. Сам отправитель из Москвы. Сейчас ведется поиск человека, который хотел отправить такой «подарок» в другую страну. И найдут его скорее всего только в том случае, если он оставил свой настоящий адрес в строчке отправителя.