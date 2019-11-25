2019-11-25T22:07:40+03:00
Общество

«Скорой» и полиции откроют шлагбаумы во дворах

На востоке Москвы тестируют новое приложение для специальных и экстренных служб
Семен ЕЛЕНИН
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«Скорой» и полиции откроют шлагбаумы во дворах«Скорой» и полиции откроют шлагбаумы во дворахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Шлагбаумы есть во многих московских дворах. Так никто из посторонних не заедет, не бросит машину. Но есть и сложности. Чтобы попасть к нужному дому, водителям «Скорой помощи», пожарных машин или полиции приходиться терять драгоценные минуты, дозваниваться диспетчеру управляющей компании. То же самое - с домофонами подъездов. На поиск нужного человека, который открыл бы дверь, можно потратить и пять минут, и десять...

А теперь в Москве от такой проблемы избавятся. В районе Новокосино сейчас тестируется новая система «Умный шлагбаум», она позволит спецавтомобилям оперативно проезжать во дворы, а врачам, коммунальщикам, пожарным, силовикам - заходить в подъезды.

Для экстренных и коммунальных служб разработали мобильное приложение KtoTam112. Оно хоть и выложено в AppStore и GooglePlay, но персональный доступ к нему смогут получить только сотрудники - через логин, пароль и номер телефона. То есть в базе будет отражаться, кто и когда заехал в конкретный двор или зашел в конкретный подъезд. По словам разработчиков, это полностью исключает доступ на территорию закрытых дворов посторонних граждан.

Пока к системе подключили шлагбаумы и домофоны пяти домов. Итоги эксперимента планируют подвести в конце года. Если тест признают успешным, проект начнут внедрять по всей Москве.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Мне кажется, специальные и экстренные службы могли бы придумать систему доступа во дворы и подъезды без очередного мобильного приложения, - говорит программист Александр Варской (сам себя он называет хакером). - Любую систему можно взломать. Не уверен, что кто-то из хакеров заморочится, чтобы получить коды от шлагбаумов. Зачем? Чтобы машины в чужих дворах бросать? Для хакеров это слишком мелко. В то же время опыт домофонов показывает, что абсолютной безопасности здесь нет. Коды от конкретных подъездов по конкретному адресу можно скачать в интернете даже бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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