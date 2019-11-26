2019-11-26T02:23:20+03:00
Общество

Наше Подмосковье. Что наша жизнь? Дзюдо!

В подмосковном Дмитрове впервые пройдет Первенство России среди спортсменов до 18 лет
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Дзюдо - один из базовых видов спорта в регионе. Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской областиДзюдо - один из базовых видов спорта в регионе. Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Старинный Дмитров, основанный Юрием Долгоруким в 1154 году, - один из главных туристических центров Подмосковья. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч гостей. А на ближайшие несколько дней Дмитров станет еще и неофициальной столицей российского дзюдо. 28 ноября здесь откроется юношеское Первенство России среди спортсменов до 18 лет. Сюда приедут сильнейшие юноши и девушки 2003 - 2005 годов рождения из всех федеральных округов. Попадание в пятерку в каждой из 17 возрастных категорий означает автоматическое приглашение в юношескую сборную России. Так что есть за что побороться!

- На юниорском первенстве страны в Дмитрове соберутся сильнейшие представители своих регионов в возрасте до 18 лет, - говорит министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. - Это станет очередным тестом для подмосковных спортсменов после успешного выступления на первенстве Центрального федерального округа в Брянске, где наши юниоры завоевали 9 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

При этом сам Дмитров - один из флагманов региона по развитию дзюдо. Спортшкола олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», которая в свое время начиналась именно с открытия направления дзюдо, в этом году отмечает свое 20-летие. Здешние воспитанники на всероссийских соревнованиях регулярно претендуют на самые высокие места. Например, Нюргуяна Никифорова в этом году выиграла взрослый чемпионат России среди женщин в весовой категории до 78 кг. Годом ранее Карина Черевань стала чемпионкой страны в категории до 57 килограммов.

Соревнования будут проходить в Ледовом дворце спорткомплекса «Дмитров» (Профессиональная улица, 25).

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