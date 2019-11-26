Проезд по МЦД будет бесплатным до 8 декабря

Москву и Подмосковье связал новый проект - первые два диаметра МЦД (Московские центральные диаметры). Движение по ним 21 ноября открыли мэр Москвы Сергей Собянин и Президент России Владимир Путин.

- По сути дела, это наземное метро, которое будет работать тоже с интервалом пять - восемь минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать, - сказал во время запуска проекта мэр города Сергей Собянин.

Пассажиры уже успели протестировать диаметры МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино - Подольск). За четыре дня работы диаметрами воспользовались порядка 1,6 млн человек. Большой поток желающих внес коррективы в работу МЦД, в связи с этим уже приняты первые поправки - увеличить в поездах количество вагонов и сделать бесплатным проезд до 8 декабря.

Активировать «Тройку»

В первый день работы МЦД многие пассажиры столкнулись с необходимостью активировать свои карты «Тройка» для бесплатной пересадки и оплаты проезда. Сделать это оказалось довольно просто, некоторые пассажиры обратились в кассы метро заранее - с 20 ноября уже было активировано более 2 млн карт.

- Для активации карты «Тройка» можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится, - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Процедура активации занимает меньше минуты, но позволяет в дальнейшем осуществлять бесплатную пересадку на метро, которая действует в течение 90 минут с момента первой валидации.

За дни работы МЦД самой популярной станцией первых двух диаметров стала станция «Одинцово». Средний пассажиропоток на ней составил 34 500 человек в сутки.

- Я прилетел из Самары и пошел, как обычно, на аэроэкспресс, но и подумать не мог, что доеду на этом же поезде до Одинцова. Раньше я за 500 рублей доезжал только до Белорусского вокзала, - рассказывает Михаил Савин, житель Одинцова.

- Привычный мой маршрут - от Сетуни до станции метро «Маяковская». Цена стала значительно ниже - раньше я платил 69 рублей за электричку и 38 рублей за метро, теперь за всю поездку - 45 рублей, - рассказывает москвич Андрей Мельников.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее более чем для 4 млн жителей Москвы и Московской области. А благодаря тарифной политике МЦД при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, - до 75%.

И если с тарифами Центральной зоны (в пределах станций «Марк» - «Сетунь», «Волоколамская» - «Остафьево») все понятно - разовая поездка по билету «Кошелек» обойдется в 38 рублей, а в зоне Пригород (до конечных станций МЦД «Одинцово» - «Лобня», «Нахабино» - «Подольск») стоит 45 рублей, то с Дальней зоной разобрались не все.

- Стоимость складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) и 45 рублей. Пересадка на метро или МЦК будет бесплатная, - объяснили в столичном метро.

Стоит обратить внимание, что до 8 декабря проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил такое решение значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек). В столичном Департаменте транспорта уже рассказали, что все расходы за предоставление бесплатного проезда на МЦД берет на себя АО «ЦППК».

- К участию в тестировании будут привлечены сотрудники Дирекции инфотехнологий Московского метрополитена. Также за это время Московский метрополитен совместно с АО «ЦППК» дополнительно проведет информационную кампанию по тарифной и билетной системе на МЦД-1 и МЦД-2 и улучшит информирование пассажиров, - добавили в ведомстве.

Для комфорта передвижения пассажиров принято еще одно решение - на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10 - 11 вагонов.

- Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска - на 49%. На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней, - рассказал Сергей Собянин.

Скорректируют места остановки поездов «Иволга»

Раньше пассажиры пригородных электричек строили свой путь до вокзала, а теперь маршруты диаметров проходят через всю Москву.

- Я поняла, что теперь могу не подстраиваться под расписание электричек. Ведь поезда теперь курсируют чаще. Садиться можно хоть в привычную электричку, хоть в аэроэкспресс, хоть в новенькую «Иволгу», а цена проезда будет одинаковой, - радуется Нина Стоцкая, жительница Можайского района.

Интервал движения действительно сокращен до 5 - 6 минут в часы пик, а сами диаметры будут работать по графику метрополитена (с 5.30 до 1.00). К тому же Московское центральное кольцо (МЦК) перешло на 4-минутный интервал движения в час пик.

- Муж приехал домой на Красный Строитель на 23 минуты раньше. По вечерам обычно маршрутки стоят в пробках на выезде из Москвы. Теперь будем вместе тестировать МЦД. Раньше я ехала на работу на маршрутке до станции метро «Южная», а потом еще полчаса в подземке, а теперь есть возможность пересадки на «Царицыно», - рассказывает жительница столицы Анастасия Кромкина.

Быстрее и удобнее стало добираться до делового района «Москва-Сити», Всероссийского института легких сплавов, Музея Победы на Поклонной горе, Музея-панорамы «Бородинская битва», до учебных корпусов НИУ «Высшая школа экономики» и Российского университета транспорта (МИИТ), парков «Лианозово» и «Царицыно». А чтобы стало еще удобнее, уже сейчас пассажиры оставляют пожелания, которые помогут сделать МЦД комфортнее для всех. В ближайшее время скорректируют места остановки поездов «Иволга». Специалисты нанесут разметку для последующей установки соответствующих указателей.

- Работы проведут на 36 станциях, в том числе на платформах Стрешнево (в Москву), Московоречье (в Москву), Павшино (из Москвы), Дмитровская (из Москвы), Каланчевская (в Нахабино), - рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Дополнительную навигацию также добавляют - на 12 станциях разместили 42 круглые схемы с линиями метро и МЦД. Информация появилась на станциях «Савеловская», «Окружная», «Аникеева», «Беговая», «Красногорская», «Павшино», «Тестовская», «Тушинская», «Фили», «Стрешнево», «Кунцевская» и «Красный Балтиец».

Оставляли пассажиры вопросы в соцсетях и насчет того, что не все прокатились на поездах «Иволга», которые оснащены бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. И этому есть объяснение - просто на первом этапе перевозить пассажиров будут 39 поездов нового поколения «Иволга» и 99 обычных электричек. Постепенно составы будут обновляться.

В ближайшее время также будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров. В первый же день работы у пассажиров возникли жалобы на укороченные составы, сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах «Иволга». Тогда же, в четверг, в компании «ЦППК» заявили о решении незамедлительно увеличить число вагонов в поездах. А в пятницу пришлось восстанавливать движение на МЦД-2, где произошел сбой из-за неисправности механизма закрытия дверей в одном из поездов «Иволга» вследствие удержания дверей пассажирами.

В эфире канала «Россия 1» мэр города сказал, что все проблемы устранят, и привел пример запуска движения по Московскому центральному кольцу в 2016 году, тогда тоже возникали технические проблемы, но были устранены.

- Такая работа, пожалуй, более масштабная, будет происходить и на открытых МЦД. Это и отладка всей системы взаимодействия различных организаций. Во-вторых, это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава, - рассказал Сергей Собянин.

Ранее также было озвучено, что работы над проектом МЦД-1 и МЦД-2 не завершаются. Продолжат строить новые платформы, будут дополнительно благоустраиваться действующие переходы на другие виды транспорта - дополнительные транспортно-пересадочные узлы - в метро, в МЦК, на другие радиальные направления, дополнительные магистральные пути.

- То есть мы еще лет пять будем доводить эти проекты, с каждым годом улучшая и улучшая, - рассказал о планах мэр города Сергей Собянин.

ВАЖНО

Оставить свои предложения по улучшению работы Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры могут, воспользовавшись специальной формой на сайте столичного метро.

Что еще нужно знать о МЦД:

- на диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги. Ожидается, что к 2024 году количество станций вырастет до 66, а число пересадок - до 27;

- новые поезда «Иволга» оборудованы креплениями для велосипедов, которые расположены в головных вагонах состава - по четыре в каждом. Провозить велосипед на МЦД можно будет бесплатно;

- благодаря использованию МЦД жители Московской области смогут экономить на дороге до 44 минут в день (215 часов в год), а жители Москвы - до 20 минут в день (105 часов в год);

- планируется запустить еще три маршрута: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» («Зеленоград» - «Раменское»), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» («Апрелевка» - «Железнодорожный»), МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий»;

- аналогичный опыт реализован во Франции и Германии. Сегодня наземное метро связывает тупиковые участки пригорода с центром французской столицы на платформе «Шатле - Ле-Аль». Аналогичная система в Берлине - поезда курсируют с интервалом от 5 до 15 минут.

КСТАТИ

Новые станции

Остановочные пункты «Волоколамская» и «Пенягино» открыли немного позже запуска МЦД-2, но теперь ими можно пользоваться ежедневно.

«Волоколамская» расположена на северо-западе Москвы между станциями Трикотажная и Павшино Рижского направления МЖД. На станции возвели платформу с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс с вестибюлем. С новой станции можно пересесть на одноименную станцию метро «Волоколамская». До 2024 года на станции построят еще одну платформу, а на участке Москва - Нахабино - дополнительные третий и четвертый главные пути.

В пешей доступности для жителей района Павшинская Пойма Московской области появилась станция «Пенягино». Планируется, что ею будут пользоваться 4000 пассажиров в сутки, а к 2023 году - более 5000.

- Работы по благоустройству прилегающей к станции территории продолжает вести Московская область, - уточнили в Департаменте транспорта Москвы.