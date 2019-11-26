2019-11-26T12:45:31+03:00
Общество

Столичный НПЗ повысил надежность системы энергоснабжения

Систему контроля сетей усилила передвижная электротехническая лаборатория
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Если раньше для того, чтобы проконтролировать исправность работы электрооборудования требовалась установка габаритного диагностического оборудования на объектах НПЗ персоналом, а это занимало 3-5 дней, то теперь сделать это можно будет за считанные часы. Время поиска повреждений в кабельных линиях сокращено в несколько раз.

Мобильная электротехническая лаборатория, которая появилась на базе Московского НПЗ, позволит осуществить и проверку состояния сетей, и оперативно найти и ликвидировать неисправность. Более того, это дополнительно повысить безопасность всей системы энергоснабжения.

Внедрение новых технологий, направленных на повышение надежности оборудования, — часть комплексной программы развития Московского НПЗ, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть».

Частью новой лаборатории является высоковольтная установка для автоматизированных испытаний, которая позволяет измерять параметры любого силового электрооборудования Московского НПЗ: от низковольтных кабельных сетей до силовых трансформаторов.

При этом новое оборудование мобильно. Цифровая модель управления проводит комплексный анализ и позволяет точно определить место повреждения в электрических магистралях. Автоматическая система заземления и аварийного отключения лаборатории гарантирует безопасность проведения работ. А значит, исключен риск травм на производстве.

Плюс, встроенная спутниковая система GPS с функцией комбинации карты местности с маршрутами прохождения электрических трасс позволяет лаборатории получить всю информацию об исследовании линии. Программа производит до 100 000 измерений за одну рабочую сессию, сохраняя и архивируя все данные. При этом теперь не нужно ждать - все результаты диагностики в онлайн-режиме обрабатываются на месте измерений.

Как отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер, использование новой передвижной лаборатории существенно повысит надежность всей системы энергоснабжения Московского НПЗ.

«Этот комплекс дает дополнительную гарантию бесперебойной работы установок и точного выполнения производственного плана для устойчивого снабжения рынка топливом», - подытожил он.

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