Не хотела воспитывать: в Подмосковье женщина бросила новорожденную дочь в кустах

33-летняя Дилдора Ашурова бросила своего новорожденного ребенка в кустах в Раменском. Укутанную в плед девочку, которой нет и месяца, нашли прохожие. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- На Дружбе, возле 5-7 домов нашли девочку 2-4 недель! Полиция ищет, не видел ли кто женщину с ребенком без коляски. Может кто что видел. Такую тварь нельзя оставить безнаказанной, - местные жители били тревогу и пытались найти родную мать девочки.

Мать нашлась сама. Диля пришла в полицию и заявила: оставила дочку знакомой, а как малышка оказалась на улице, понятия не имеет. На следующий день женщина призналась, что просто не хотела воспитывать ребенка и поэтому бросила ее в кустах.

Дилдора Ашурова приехала в Россию несколько лет назад из Таджикистана на заработки.

- Мы жили с ней вместе года два назад еще в Новогиреево, соседями были — она комнату снимала около месяца. Тогда она работала мерчендайзером, беременная ходила. Жила одна, без мужчины. Потом съехала, - вспоминает знакомый Дили Муродхон Ишонбобоев.

В поисках работы Диля металась между Москвой и Московской областью. В Раменском женщина жила уже с сыном, которому недавно исполнилось 1,5 года. А недавно у Дили родилась еще и дочка. Воспитывать и ухаживать за ней мать не хотела. Хватало и старшего.

- Мне надо было ехать в Москву, и я не хотела забирать ее с собой. На улице было холодно, и я решила оставить там дочку. Да, я понимала, что ребенок может умереть. Мы вышли из дома с сыном и дочкой. Девочку бросила в кустах, - рассказала на допросе Дилдора Ашурова.

Новорожденная около часа пролежала на морозе в -5 градусов. Прохожие вызвали скорую, малышку доставили в больницу.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего (ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) и предъявлено обвинение, - сообщили в ГСУ СК России по Московской области.