Отец погибшего «не пьяного мальчика» помогает детям—инвалидам

Фонд «Шаг в Инклюзию» создан родителями детей-аутистов в Балашихе. Там же живет семья Шимко, потерявшая маленького сына, 6-летнего Алешу, под колесами машины в апреле 2017-го. Их история прогремела на всю Россию, после того как стали известны результаты посмертной судебно-медицинской экспертизы — в крови ребенка эксперт Клейменов обнаружил 2,7 промилле алкоголя. В итоге и эксперт, и водитель получили уголовные наказания. Алеша Шимко не был пьян.

- В попечительский совет фонда я вошел еще осенью 2017, - рассказал Шимко «Комсомолке». - Цель у Фонда и простая и сложная одновременно - сделать так, чтобы ни один ребенок с ментальными нарушениями не оставался за бортом и не попадал в интернат при живых родителях.

Первый большой проект, который удалось осуществить, называется «Ресурсный класс».

- С этого учебного года в школе №28 в одном классе учатся и обычные дети, и ребята с аутизмом. Это был сложный и очень важный шаг, который сделан, благодаря усилиям многих людей, - рассказал Шимко «Комсомольской правде». - При подготовке мы столкнулись с проблемой — не было педагогов, умеющих работать с данной категорией детей. Но сейчас наша программа работает, детки ходят в школу, в обычный класс. Уже есть успехи.

Затем Фонд занялся спортивным вопросом для маленьких аутистов. Оказалось, что никаких спортивных секций для них в городе нет, а спрос у родителей большой. С начала 2019 года «Шаг в Инклюзию» совместно со спортивной школой «Метеор» в Балашихе начали готовить площадку по обучению плаванию для своих подопечных. Разработали программу обучения, переобучили специалистов, решили вопрос с финансированием.

- Главная особенность и отличия занятий – во время занятия тренер все время находится в воде вместе с ребенком, а не стоит на бортике бассейна, - объясняет Шимко. - В феврале мы открыли секцию по плаванию «Как все», набрали 20 детей с аутизмом в возрасте от 6 до 12 лет с различной тяжестью заболевания. Занятия проходили в малых группах и за каждым ребенком был закреплен специалист. К маю 2019 года мы получили ошеломительный результат. Пятеро детей, которые вообще впервые оказались в воде, теперь спокойно держатся. Двое со спастическим синдромом (напряжение мышц) полностью расслабляются в воде и готовы воспринимать дальнейшее обучение. 9 детей вообще уже почти сами плавают. А четверо, которые раньше постоянно пропускали занятия из-за простуд, стали гораздо реже болеть. Мы готовы обучать и больше детей, только про нашу секцию мало кто знает. Так что напишите, чтобы все приходили.

Фонд «Шаг в Инклюзию» готов делиться опытом со всеми коллегами. А еще, надеется, что их дети смогут даже в соревнованиях участвовать, если не наравне со своими здоровыми сверстниками, то рядом.