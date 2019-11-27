«Повтори, не слышно»: почему мобильная связь в Москве, как в деревне

Столица по многим показателям вырвалась вперед — у нас классные парки, концертные залы, новые дороги, но порой я чувствую себя, как в деревне, когда человек говорит мне по телефону: «Повтори, я тебя не слышу. Ты будто под водой».

Так было два года назад, когда я приходила в офис на Старом Петровско-Разумовском проезде. Приходилось выходить в коридор, чтобы поговорить со спикерами. А за рабочим столом была недоступная зона.

- Ты в метро что ли? – спрашивали у меня.

Вот как раз в метро таких проблем не бывает. Чаще я могу ехать пять-шесть станций и разговаривать без прерывания.

- У вас там нет покрытия, - говорили в компании «МТС».

Что? Нет покрытия? Мне предложили купить специальное оборудование для усиления связи. Тогда мы пришлось покупать таких «штуковин» несколько — на работу, в квартиру и желательно с собой носить, чтобы на улице связь улучшать. Еще одно предположение компании было: «У вас что-то не то с телефоном». И знаете - поверила. Отнесла в сервисный центр. Никаких дефектов не выявили. Сменила на всякий случай симку. И все равно я была, «как под водой».

Видимо, если системно звонить и называть один и тот же адрес, то покрытие может появиться. У меня тот же телефон, но качество связи спустя два года в офисе стало лучше. Но полностью проблема не ушла. Только за последние недели связь пропадала на Бутырском Валу (возле метро «Белорусская»), на 2-й Хуторской улице, возле станции метро «Бутырская». Снова обращаюсь в службу поддержки оператора.

- Связь в метро очень непроста с инженерной точки зрения, техники на основании полученных отзывов постоянно проверяют и распределяют нагрузку на сеть, в ближайшее время ситуация должна будет улучшиться, - ответили в компании «МТС».

- Подождите, подождите. Так речь не о метро же, связь пропадает на улице, - говорю.

Через несколько дней мне ответили, что техники запланировали работы по этим адресам, чтобы улучшить ситуацию.

Речь не только об операторе «МТС», проблемы возникают и у других. На встречах с коллегами мы обратили внимание на некую «закономерность»: если ловит хорошо «МТС», то «Мегафон» или «Билайн» - слабее (и наоборот).

- Проблемы есть во время поездок в поездах — в районе железной дороги может попросту не ловить, если рядом нет станции. Зато если ехать куда угодно по автомобильной дороге — все замечательно, даже между крохотными деревеньками, - рассказывает москвич Кирилл.

Почему местами мобильная связь в Москве, как в деревне?Фото: Евгения ГУСЕВА

Жалуются люди на «Мегафон» под Домодедово, в частности, село Растуново. Связь там умирает у больницы напрочь. И подняться, как раньше, выше (на дерево) не помогает — нужно только выезжать из Московской области.

- Не ловит «Билайн» на Киевском вокзале, в ТЦ «Европейский» и глючит дома на Большой Дорогомиловской. А главное, что телефон постоянно видит меня то в Шереметьево, то во Внуково — словно намек какой-то, я бы и не против отдыхать чаще, но в Москве надо работать, и чтобы связь была, - рассказывает москвичка Анна.

Есть проблемы у «Билайна» и в районе Внуково. Местные говорят, что там год назад демонтировали вышку. Пришлось перейти к другому оператору. На границе с Красногорском — тоже особо не поболтаешь.

- «Билайн» у меня не ловит почти на всех станциях метро, - рассказывает знакомая Мария.

- А у нас «Билайн» на Пятницкой в моем офисе не ловит, - говорит москвичка Юлия Морозова.

Жалобы на оператора «Теле2» не слышала, потому что их или вовсе нет, или у меня нет знакомых с такими симками. Смотрю, что пишут на форумах.

- На востоке Москвы 4-ый день нет связи. Звонки не проходят. Поддержка несет чушь, типа перезагрузите свой телефон, - написал Антон.

- Второй день ужасная связь и интернет 3G. Такси не вызвать, смс не отправить, баланс и тот не посмотреть. Что за бардак? – возмутился Александр.

Что говорят сами операторы

Отправляю запросы во все компании и прошу объяснить, в чем проблемы? Ведь это Москва. Обычно здесь все тестируется и опыт передается в регионы. Но стоит выехать за пределы МКАД, как связи просто нет – никакой. Вот так было недавно, когда я ездила в Тулу. Интернет переходил в режим Е, а позвонить нельзя было даже в «скорую». Как так-то?

В компании «Билайн» проблемы отрицают и напротив говорят, что одним из ключевых проектов в 2019 году стала модернизация сети в Москве и Московской области. И в результате этого в Москве подготовлена инфраструктура к внедрению 5G. И только согласились со слабым сигналом интернета в метро.

- На данный момент голосовой связью и мобильным интернетом покрыты ключевые станции московского метрополитена. В рамках реализации проекта «Москва Суперсити» мы построим сеть на оставшихся станциях, - прокомментировали в компании «Билайн».

Нашу версия с коллегами о том, что в столице операторы связи поделили зоны покрытия, опровергли только в «Мегафоне».

- Версия, что зоны покрытия поделены между операторами, не имеет под собой никаких оснований. Каждый оператор хочет оказывать своим абонентам услуги наилучшего качества, поэтому строит и расширяет сеть независимо от других компаний. Что касается села Растуново, то наши технические специалисты обязательно проверят уровень сигнала в данном месте, - ответили в компании «Мегафон».

О развитии сети говорили и в компании Tele2. Услугами могут пользоваться 99,8% жителей региона. Пользоваться – да, а качество? Компания признает некие погрешности, специалисты сейчас сосредоточены на развитии стандарта LTE-450. Он отличается высокой степенью проникновения сигнала даже в труднодоступных местах. Технология обеспечивает покрытие территории в радиусе до 20 километров от базовой станции.

- В Москве Tele2 устанавливает около 350 базовых станций в неделю – это означает, что новая РЭС запускается каждые полчаса. До конца года планируем обеспечить интернетом 4G 100% жителей столицы и области, - прокомментировали в Tele2.

Хочется надеяться, что после создания новых станций и расширения сетей, мобильная связь перестанет пропадать. Мир такой, Москва такая - без связи несколько минут уже сложно и нервно.