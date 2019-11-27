А я сяду на МЦД и уеду куда-нибудь

Когда запускали МЦК (три года назад), тоже была суматоха. Пассажиры носились толпами в поисках указателей, были недовольны интервалами движения, скоростью поездов и даже пейзажами за окном (кольцевая дорога в некоторых местах проходила через промзоны). А потом ничего, привыкли. Сейчас на «Ласточках» проехало уже более 300 миллионов человек. Примерно то же самое происходит и вокруг МЦД (Московские центральные диаметры). Большинство пассажиров говорят, что они счастливы. Особенно сейчас, пока проезд бесплатный (до 8 декабря). Но нужно исправить всяческие недоделки. Давайте посмотрим, какие.

ПЛАЧЕТ ГДЕ-ТО «ИВОЛГА», СХОРОНЯСЬ В ДЕПО

Печально, когда стоишь на платформе и не знаешь, с какой стороны подъедет твой поезд. Именно такой случай произошел со мной на Савеловском вокзале. Направление на Лобню я с горем пополам нашел (нужно спуститься в подземный переход, и там табличка с последующими станциями - «Тимирязевская», «Окружная», «Дегунино» и далее по списку). А вот на соседней платформе (та, что в сторону Одинцова) никаких опознавательных знаков нет, кроме «D1 Савеловская». Слева поезд подъедет или справа, непонятно. Подъехал справа. Диктор опять же молчит.

Зато на самой «Иволге» - огромные буквы «МЦД». Тут уж ошибиться сложно.

Поехали. Медленно, плавненько. Почти бесшумно.

Несколько минут - и я на «Белорусской». Первый диаметр я покинул довольно быстро из-за рабочей встречи. Но зато потом перешел на станцию «Каланчевская» и сел на второй диаметр (D2). О нем чуть позже.

С БАГАЖОМ - НА МОСТИК

С запуском МЦД изменился маршрут аэроэкспресса, который следует в аэропорт «Шереметьево» (подробнее - на kp.ru). Если раньше он подкатывал ко второму пути, то теперь и к первому, и к восьмому. Второй путь расположен ближе всего к вокзалу. Из такси вышел или из метро, чемодан покатил по плиточке - и вот уже садишься в вагон. А теперь, если состав подают к восьмому пути, нужно подниматься по лестнице на мост, идти по нему метров сорок и потом спускаться. Все бы ничего, если бы не сумки.

- Я пользуюсь аэроэкспрессом очень часто, - рассказала «КП» стюардесса «Аэрофлота» Лиана Каримова. - И действительно стало неудобно. Они подкорректировали маршруты и подавать поезд до «Шереметьево» к одной и той же платформе не получается.

Другой пассажир, Вячеслав Силаев, считает, что перелеты случаются не каждый день, а вот из области в столицу пассажиры ездят ежедневно, и с запуском МЦД многим стало удобнее - и время экономят, и деньги.

В общем, как всегда - кто-то возмущается, а кто-то готов потерпеть, надеясь, что движение аэроэкспресса наладят и вернут все, как было.

Количество вагонов увеличили в два раза. Теперь их не 7, а 14. И даже вечером в поезде свободно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГЛАВНОЕ НЕ КОМФОРТ, А ВРЕМЯ

На «Каланчевке» диктор сразу объявил «поезд на Подольск». О том, что это диаметр, ни слова. Догадался опять по надписям на вагонах.

Захожу. Время уже к вечернему часу пик. Все места заняты.

Начал опрашивать пассажиров. Практически у всех восторг. Например, Наталья Котова ехала из Опалихи в Люблино. Говорит, раньше на электричке ей пришлось бы отдать 140 рублей. А теперь будет платить 45 (напоминаем, что до 8 декабря на МЦД и вовсе проезд бесплатный, какими будут тарифы после - подробно читайте здесь). Другой пассажир, Павел Михайлов, доволен, что резко уменьшился интервал движения.

- Раньше, - говорит он, - я мог в Подольске в течение часа сидеть и ждать электричку. А теперь - максимум двенадцать минут. Скоро будет вообще семь.

Андрей Самолетов рад тому, что ему теперь не надо спускаться в подземку.

- Я езжу от «Новохохловской» до «Люблино», - пояснил он. - И теперь буду делать это с помощью МЦД. За окном белый день. Ехать как-то повеселее. Главное - наладить навигацию. Чтобы издалека было видно, куда идти.

Кстати, ехали мы в двух поездах. И это тоже результат работы над ошибками. Пару дней назад «Иволги» приезжали в составе семи вагонов. И в напряженные часы народу было битком. Теперь вагонов четырнадцать (сцепили два поезда). И даже в шестом часу вечера были свободные места.

СКАЗАНО

«Для более тщательной наладки билетной системы Центральная ППК приняла решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее».

(Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН - в своем Твиттере 24 ноября 2019 года.)