Любим вас, родные!

Сияющие глаза красивых дам, вечерние платья в пол, галантные кавалеры, цветы, танцы и комплименты - таким был праздник по случаю Дня матери в центре Москвы. Каждая приехавшая на бал в театре «Геликон-Опера» гостья получала на входе корону. Ведь каждая мама - настоящая королева. Некоторые из них рассказали нам о себе и своих детях.

ПО СОВЕТУ ДОЧКИ СТАЛА БЛОГЕРОМ

Стройная златовласка с маленькой девочкой, точной своей копией, удивила многих в праздничный вечер. «У меня 7 детей и 2 внука», - ослепительно улыбалась Мария Машарова, позируя фотографам и телеоператорам.

«Старшая дочь Ксения театральный продюсер, ей 25 лет, потом идет Анастасия, у них всего десять месяцев разница, первые дочки погодки, - перечисляет Мария, - Тимофей поступил в этом году в Строгановскую академию на реставратора,

Дорофей в 5-м классе, Серафиме 6 лет, потом Ефросинья и младшая Гликерия - 2 года, называем ее Луша. Имена по святцам выбирали».

По ее словам, в молодости и представить не могла, что станет многодетной мамой. Командовала пионерской дружиной, училась на журфаке МГУ, работала

редактором. «Мои амбиции никак не были связаны с семьей», - говорит Мария. А потом вышла замуж, родила и стала популярным блогером. В Инстаграме у «Мамы семерых», так называется ее страничка, уже 132 тысячи подписчиков.

«Блогером стала по совету старшей дочки, - смеется Мария. - В сети много пишу на социальные темы, о детях, о благотворительности, сочиняю стихи».

Многодетную маму, по ее признанию, женщины иногда спрашивают, рожать или нет. «У меня даже стихи есть на эту тему со словами «Лишних детей у мам не бывает», зародилась жизнь - рожайте, это самое большое счастье», - уверена мама семерых.

Ольга Овчинникова (на фото третья слева) воспитывает 4 детей, завоевывает награды на международных конкурсах и играет в футбол. Фото: Семейный архив

СЕМЬЯ, РАБОТА И... ФУТБОЛ

У москвички Ольги Овчинниковой четверо детей. «В юности я не собиралась становиться многодетной мамой, - говорит Ольга. - Занималась спортом, получила звание мастера спорта по фехтованию и училась в институте физкультуры».

А потом родилась первая дочь - Анастасия. Сейчас ей 26 лет, девушка окончила Академию МВД с красным дипломом.

«Я горжусь дочкой, потому что она сделала все, о чем мечтала в детстве», - рассказывает мама.

Растить ребенка было нелегко, в стране - кризис, и Ольге пришлось поменять профессию. После того как выучилась на парикмахера, с помощью своего папы открыла сеть салонов.

«Дети всегда были со мной везде - и на работе, и в течение всего дня, - вспоминает Ольга. - Сейчас младшей дочке Злате 7 лет, рисует, поет, занимается гимнастикой, учится в 1-м классе. Два мальчика - Феодор, 12 лет, и Арсений, 15 лет, - занимаются футболом. Дети и работа - это то, от чего я получаю удовольствие».

Недавно на конкурсе парикмахеров в Италии Ольга заняла второе место. Казалось бы, у мамы с четырьмя детьми и успешной карьерой вряд ли остается свободное время. Но Ольге не сидится. Случайно увидела объявление о наборе женской футбольной команды «Юнайтед Мам» «Объединением многодетных семей города Москвы» и записалась на тренировку.

«В нашей команде я вратарь, - улыбается Ольга. - А дети приезжают на игру болеть за нас, своих мам. С нами занимается профессиональный тренер. Часто сталкиваюсь с мамами, у которых один-два ребенка, и они жалуются, что не хватает времени на себя. Хотя даже у многодетных мам есть свободное время. Видите, я играю в футбол. Многодетные мамы хотят быть примером для своих детей. Чем больше добиваешься в жизни, тем больше твои дети гордятся тобой».

Ольга уверена, что побеждает благодаря своей семейной команде. «Когда у тебя есть дети, находишь себя как личность, - говорит Ольга. - Иногда они помогают, а порой делаешь что-то ради них. Знаю, что многодетные мамы - самые счастливые мамы».

Родительская слава

В «Мамин день» в театре для москвичек устроили модный показ, пригласили в салон красоты и на фотосессию. В зале «Стравинский» перед праздничным концертом на мгновение все погрузилось в полумрак. В эту минуту короны на головах 600 мам зажглись ярким светом. Со сцены с Днем матери всех поздравили Марк Тишман, Родион Газманов, Феликс Царикати и другие артисты. Организатором бала и концерта стало «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Мамы и папы тоже поднимались в этот вечер на сцену. Почетный знак «Родительская слава города Москвы» вручили 19 многодетным семьям. Награда присуждается родителям, живущим в Москве не менее 10 лет и воспитывающим пять и более детей в официально зарегистрированном барке. Знак выдается семьям за формирование у детей активной жизненной позиции и нравственных устоев.

«День матери - это день благодарности, тепла и любви, - сказал на церемонии Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения. - Именно в этот день каждый из нас обязательно вспоминает самого дорогого и близкого человека - свою маму. Мамы и бабушки - настоящие герои нашего времени. Московские мамы блестяще справляются со всеми своими задачами: они трудятся в семьях, работают на производстве. Многие заботы по воспитанию детей как раз ложатся на плечи мам. Но правительство Москвы всегда будет стремиться к тому, чтобы в нашем городе жизнь многодетных семей становилась лучше».