2019-11-29T18:18:52+03:00
Город помогает

Жизнь в большом городе: Домашний детсад, юные таланты и семеро по лавкам

Мы узнали у многодетных, как живется большой семье в большом городе, чем им помогают и кто поддерживает. У каждой «фамилии» оказалась своя интересная история
Ольга АНДРЕЕВА
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Наталья и Иван вместе с детьми стараются участвовать во всех городских спортивных соревнованиях. Фото: Семейный архивНаталья и Иван вместе с детьми стараются участвовать во всех городских спортивных соревнованиях. Фото: Семейный архив
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ВОСПИТАТЕЛЬ СО СТАЖЕМ

Наталья и Иван Белоусовы познакомились в туристическом походе. Ей было 11 лет, ему - 16.

Оказалось, с каждым из них занимался один и тот же тренер, но ребята впервые встретились только на маршруте. Потом их дорожки разошлись на несколько лет, пока Ваня не позвонил Наташе. Через полгода ухаживаний влюбленные поженились, и уже 19 лет счастливо живут и воспитывают 6 детей. Многодетная мама на работе каждый день без выходных. А раз так, подумала Наталья, тогда открою семейный детский сад.

«Город помог все оформить, к моим двум младшим деткам приходят два соседских ребенка, - рассказала Наталья. - У нас все официально - медосмотры, питание, занятия, мне полагается зарплата. То есть так же, как в обычном садике».

Семья, как и другие многодетные, получает и всю необходимую помощь. К примеру, в семейном центре дочки и сыновья Натальи и Ивана посещают бесплатные мастер-классы, занятия и экскурсии. Такие центры работают по всей Москве. В них семьи с детьми стараются поддержать не только материально, например, предоставив электронные социальные сертификаты, но и консультациями юристов и психологов, детскими программами с посещением музеев, выставок.

«Мы счастливы, что живем и воспитываем детей в Москве, ведь не во всех регионах большим семьям могут оказывать такую поддержку», - говорят Белоусовы.

Алина Беларева со своими мужчинами - супругом и сыновьями - чувствует себя как за каменной стеной. Один сын на фотосессию не попал. Фото: Семейный архив

Алина Беларева со своими мужчинами - супругом и сыновьями - чувствует себя как за каменной стеной. Один сын на фотосессию не попал. Фото: Семейный архив

БРАТЬЕВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

У Алины и Алексея Беларевых - семь сыновей.

Родить ребенка долгое время было самой заветной мечтой Алины. Но сначала не получалось выносить малыша. А потом, когда, казалось бы, уже не осталось надежды, на свет появились долгожданные и любимые дети.

«Мне говорят, что пора бы и девочку родить, а я думаю, что пол ребенка не важен, - рассуждает многодетная мама. - Это труд и огромное счастье - в срок родить здорового младенца. И какая разница, мальчик или девочка?»

Супруги Беларевы не рассчитывали на какое-то особое отношение или льготы, когда семья начала расти. «Мы ответственные родители, - объясняет Алексей. - Мне в этом смысле нравится поговорка, смысл которой в том, что хороший родитель заботится о своих детях, пока они не состарятся».

И мама, и папа - предприниматели и стараются всем обеспечить своих сыновей. Город семью Беларевых тоже не забывает. Все положенные льготы - от пособий и скидок на ЖКХ до бесплатной парковки - им выдают. «С этого года можно оформить разрешение на стоянку одного автомобиля на семью через портал госуслуг, это очень удобно, - рассказывает Алина. - Еще и сразу на три года документ выдают».

По ее словам, в семье все заядлые театралы. Культпоходы на спектакли, а также на экскурсии, спортивные состязания проходят бесплатно, с помощью городских служб.

«Казалось бы, такая поддержка незаметна, но на самом деле весьма ощутима для многодетных семей, - говорит мама мальчиков. - Москва дает много возможностей для развития творческих способностей, для обучения».

Дружные и активные Беларевы составили свой рейтинг семейных традиций, которые помогают им в жизни. Среди них - путешествия по всему миру («Шутка ли, более 80 стран!» - восклицает Алина), совместный досуг («О, это наше все»), занятия спортом, в семье - исключительно мальчики («Всего-то 7»), взаимовыручка и взаимопомощь во всем и всегда, совместные дни рождения и Новый год, умение быть полезными, много познавать и получать дипломы. А еще семья любит участвовать в конкурсах, фестивалях, соревнованиях («Более 200 грамот, медалей, кубков, благодарственных писем»), с удовольствием вкусно готовить и с наслаждением есть, заниматься творчеством («Рисование, скульптура, танец, актерство, дизайн... список бесконечен»). «Мы вместе, и в этом наша сила, наше счастье. Семья - это главное в жизни. Семья - это все!» - говорят Беларевы.

Своими дочерьми и сыновьями Ольга и Сергей Кулешовы очень гордятся. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Своими дочерьми и сыновьями Ольга и Сергей Кулешовы очень гордятся.Фото: Светлана ВОЛКОВА

«ТРУДНОСТИ НАС ЗАКАЛИЛИ»

Ольга и Сергей Кулешовы вместе 18 лет. Супруги с гордостью рассказывают о своих детях. Их в семье восемь.

«Яне 18 лет, в колледже на Воробьевых горах учится, Елизавете - 17, Владиславу - 14, Сергею - 12, Денису - 10, Тимофею - 7, Демиду - 4, Святославу 2 года», - папа ни разу не запнулся и не забыл возраст ни одного ребенка.

Мальчики и девочки радуют родителей своими талантами. Одни - в отряде барабанщиков. Другие играют в ансамбле колокольного звона и попали в финал всероссийского детского конкурса «Синяя птица». Все ребята ходят в воскресную школу и разные кружки.

«На обучение детей мы не тратимся, в этом помогает город, - говорит Ольга. - У Владислава, например, явные творческие способности, и после музыкальной школы хочет дальше учиться. Москва дает возможности развиваться, и мы хотим, чтобы дети их максимально использовали».

В семье пока один кормилец - папа Сергей, он работает водителем. Конечно, не всегда все легко и просто в большой семье. «Трудности нас только закаляют», - уверен Сергей. А Ольга занята воспитанием дочек и сыновей. Хотя в юности мечтала стать юристом, но любовь к детям победила тягу к законам.

«Самое сложное в семье с 8 детьми - найти свободное время, - улыбается многодетная мама. - Мы с мужем очень любим детей. Наши дочери и сыновья доставляют нам радость».

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