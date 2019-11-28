2019-11-29T18:23:43+03:00
Город помогает

Встречаемся в семейном центре!

В каждом округе есть место, где всегда поддержат и ребенка, и взрослого
Мария БУЗОВА
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Фото: vk.com/mojsemejnyjcentrФото: vk.com/mojsemejnyjcentr
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В Москве работает 30 центров поддержки семьи и детства, или семейных центров. Сюда может прийти и ребенок, и взрослый. Например, чтобы справиться со своими проблемами, заняться полезным делом или просто интересно провести свободное время. Мы узнали, чем помогают городские семейные центры москвичам с детьми.

И совет, и сертификат

В семейных центрах можно получить высококвалифицированную профессиональную помощь в любых трудных ситуациях. Здесь работают психологи, юристы, специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной работе. Каждый из них внимательно выслушает вас, подскажет, как действовать, если жизнь подбрасывает лишь заботы. Вам окажут психологическую, правовую, социально-педагогическую помощь, подскажут, как получить поддержку от других ведомств и организаций.

Помимо этого, в семейном центре вручат и «живую» помощь в виде электронного сертификата на продукты, вещи, а также товары длительного пользования, к примеру, телевизор или стиральную машину.

«Надо говорить ребенку, как он важен для вас»

С детьми иногда трудно говорить и договариваться. Порой дома или в коллективе сверстников в детском саду или в школе общение у ребенка не складывается. Непонимание помогут преодолеть в семейном центре вашего района. Вас обязательно проконсультирует психолог и при необходимости предложит вашему ребенку прийти в клуб, студию, поучаствовать в интересных проектах и программах. Такая поддержка поможет ему социально адаптироваться, улучшить коммуникативные навыки и просто завести новых друзей.

К примеру, в семейном центре «Печатники» психолог Ольга Апалькова дала несколько советов родителям, как говорить так, чтобы дети услышали. Первое - не начинайте фразу с вопросительного предложения. Еще важно всегда обосновывать свою просьбу. «Говорите ровным тоном, если постоянно прибегать к повышенным тонам, то ребенок быстро привыкнет, и в случае реальной опасности ваш импульсивный окрик не подействует», - объясняет психолог.

По ее мнению, ребенку нужно давать варианты для выбора. И, пожалуй, самое главное - говорите, насколько ребенок значим для вас.

Психологи также помогут, если у вас в семье неприятности и вы на грани развода.

Танцы в подростковом клубе

Тусовки молодежи в торговых центрах и на улице всех достали, а куда еще им податься? В семейных центрах Москвы подумали и открыли подростковые клубы, в которых комфортно детям и подросткам. Взрослые помогут школьникам понять, что им удается лучше всего и как лучше развивать свои таланты, поддержат в выборе будущей профессии, предложат участвовать в программах семейных центров.

Подростковые клубы работают по нескольким направлениям - здоровый образ жизни, физическое здоровье; духовно-нравственное и гражданско-правовое воспитание; интеллектуальное и социокультурное развитие.

Желающие могут бесплатно заниматься в спортивных секциях, танцевальных студиях, на тренажерах и в других активностях (дартс, аэрохоккей, настольный теннис), посещать тематические воркшопы и мастер-классы, школу блогерства, фото- и киностудии. Для творческих личностей - иностранные языки, архитектура и дизайн, музыка и вокал, научно-технические занятия, beauty-студии. Тем, кто интересуется прошлым и настоящим, подойдут патриотические и исторические программы, туристско-краеведческие проекты. Услуги предоставляются бесплатно.

Третий - не лишний

Слово «семейный» в названии столичных центров подсказывает, что семья на первом месте. Иногда, чтобы ее сохранить, не обойтись без помощи специалистов. Наладить мир в семье помогут службы медиации в семейных центрах Москвы. Медиатор - это тот самый третий, еще одна сторона спора, кто может разрешить конфликт. А их в семье порой бывает немало. Например, между родителями по вопросам общения, воспитания и образования детей или между родителями и бабушками, дедушками по вопросам общения с внуками. Споры начинаются из-за имущества в интересах несовершеннолетних или у самого ребенка со сверстниками. У некоторых в семье дело доходит до развода.

«Супругам для примирения советуем двигаться от эмоций к конструктиву, - говорит Ованнес Мкртчян, медиатор семейного центра Северного округа Москвы. - Попытайтесь отбросить негатив. Отнеситесь к конфликту как к проблеме, которую нужно решить. Если оба партнера хотят сохранить брак, справиться можно с чем угодно. Пусть каждый спокойно выразит мнение относительно ситуации. Не перебивайте партнера, проявите терпение, попытайтесь понять его позицию.

Прекратите обвинять. Если справиться с ситуацией, то отношения выйдут на новый уровень. Однако стоит помнить, что для этого необходимо приложить немало стараний и запастись терпением».

С сентября 2018 года службы медиации действуют в каждом округе столицы. Чаще всего удается погасить конфликты между детьми и родителями. Все услуги бесплатны. Чтобы пообщаться с медиатором, можно обратиться в организации, где работают службы, а также непосредственно в учреждение (см. «Куда обращаться»).

Фото: vk.com/mojsemejnyjcentr

Фото: vk.com/mojsemejnyjcentr

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Информацию о графике работы центров, необходимых документах и другие вопросы можно уточнить на едином сайте семейных центров Москвы - https://мойсемейныйцентр.москва/. Здесь же можно узнать подробнее о занятиях в подростковых клубах и расписании, а также об услугах службы медиации.

НА ЗАМЕТКУ

Желающим получить психологическую, правовую помощь и помощь по организации досуга законным представителям ребенка нужно обратиться в удобный семейный центр, написать заявление и принести необходимый пакет документов.

Специалисты ответят на ваши вопросы, например, о защите прав ребенка, подготовке детей к школе, поддержке во время разлада в семье, помощи при рождении ребенка с инвалидностью, улучшении взаимопонимания между родителями и детьми и многие другие.

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