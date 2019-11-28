Подарок всем новорожденным в Москве: Ползунки, комбинезон-трансформер, подгузники и погремушка

Социальную поддержку в Москве получают и совсем молодые, только родившие мамы. С 1 января 2018 года всем малышам, рожденным в Москве, выдают «Наше сокровище» - подарочный комплект детских вещей из 44 пунктов. В нем - байковое одеяло, пеленки, распашонки, подгузники, пинетки, бутылочка и соска, комплект для купания с шампунем, гелем и термометром, комбинезон-трансформер и пеленальный матрасик (полный список - на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы dszn.ru).

Подарочный набор «Наше сокровище» помогает семьям с малышами. Родителям не нужно бегать по магазинам в первые дни жизни ребенка. Все, что нужно, уже есть, и можно просто радоваться приятному событию.

«Очень полезный подарок, на весь набор, ничего не докупая, можно первое время спокойно с ребенком прожить, - говорит москвичка, молодая мама и блогер Наталья Данажи. - Меня из коробки сильно спас набор слипов. Сынок родился не очень крупным, а у нас вся купленная заранее одежда оказалась большего размера. А в наборе есть размеры и на малюток. Многое я вообще забыла, когда беременная закупалась, но все это оказалось в подарочной коробке».

Тщательно подобранные вещи позволяют независимо от достатка семьи обеспечить новорожденному и одежду, и гигиенический набор, и полезные мелочи вроде пустышки и погремушки. Кстати, если одновременно родились двое, трое или больше детей, наборы выдают на каждого ребенка. При этом деньги вместо подарка получить нельзя.

Выдают в роддоме или в отделе соцзащиты

Набор получают все семьи с новорожденными, в которых один из родителей имеет постоянную регистрацию в Москве. Приданое малыша можно получить в роддоме:

• в день выписки матери и ребенка из роддома;

• в день выписки матери без ребенка, который остается в роддоме для лечения и наблюдения или переводится в другой медцентр;

• в день выписки ребенка из роддома без матери.

Обратите внимание!

Если детское приданое получать в роддоме будет зарегистрированный в Москве отец ребенка, тогда с собой ему нужно принести такие документы: паспорт; документ, подтверждающий место жительства в столице (если в паспорте нет такой отметки); свидетельство о браке с матерью новорожденного ребенка.

Если рождение ребенка зарегистрировано в Москве и при этом его родители прописаны в другом городе, тогда для получения набора для новорожденного одному из родителей потребуются паспорт и свидетельство о рождении ребенка, в котором он указан родителем ребенка.

Кстати, приданое можно взять в течение двух месяцев после рождения ребенка в отделе соцзащиты населения того района, где постоянно или временно зарегистрированы родители новорожденного. Например, если родители по какой-то причине не получили подарочный набор в роддоме или ребенок родился в другом городе России или в другой стране, но хотя бы у одного из родителей есть постоянная регистрация в Москве. При этом нужно принести в отдел соцзащиты дополнительные документы (этот список уточнят там же).