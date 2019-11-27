Москва вошла в десятку лучших городов мира

Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy.

- Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов - от комфортной среды до знаковых мест, куда попало «Зарядье», и до местных заведений, - сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Уверен, что это не последняя наша победа.

В топ-5 попали Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. Москва обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Эксперты оценивали города по шести параметрам - продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москву назвали лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Больше всего авторам рейтинга понравились московские музеи и общественные пространства.

«По количеству запросов Москва занимает 14-е место в мире, - добавил Сергей Кузнецов. - Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита. Эксперты отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц».