2019-11-27T15:13:18+03:00
Общество

Москва вошла в десятку лучших городов мира

Столица России вошла в мировой рейтинг интересных и комфортных мест
Светлана ВОЛКОВА
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Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy.Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy.Фото: Алиса ТИТКО
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Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy.

- Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов - от комфортной среды до знаковых мест, куда попало «Зарядье», и до местных заведений, - сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - Уверен, что это не последняя наша победа.

В топ-5 попали Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. Москва обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Эксперты оценивали города по шести параметрам - продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москву назвали лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Больше всего авторам рейтинга понравились московские музеи и общественные пространства.

«По количеству запросов Москва занимает 14-е место в мире, - добавил Сергей Кузнецов. - Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита. Эксперты отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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