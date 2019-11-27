Подмосковной коммунальщице, с которой приставы пытались стрясти 2 миллиарда рублей, списали весь долг

Сумма, конечно, совершенно космическая. 1 миллиард 947 миллионов 797 тысяч 257 рублей! Она повисла долгом на 47-летней жительнице подмосковного Воскресенска Светлане Бодровой, которая последние годы трудится в родном городе обычным дворником. Женщине целых три года и знать не знала, что на ней висят такие-то деньжищи. Пока однажды, в августе нынешнего года, к ней на работу не приехали судебные приставы. Можно, конечно, было заподозрить, что в бумагах кто-то с цифрами что-то напутал, лишних нулей дописал? Но нет, в решении Дорогомиловского суда от 2016 года была указана ровно такая же сумма. Там черным по-белому было написано: в 2014 году эта самая Светлана Бодрова учредила ООО «Реалити Плюс», которое взяло в кредит 32 миллиона долларов. Деньги дал некий Судостроительный банк. Спустя несколько месяцев он лопнул. А денежки со счетов фирмы Бодровой уплыли.

Сама Светлана как услышала эту историю, схватилась за голову.

- Не было у меня никакой фирмы! Никакого кредита я не брала. Какие миллионы долларов? Я таких денег никогда не видела...

Стала вспоминать. Оказалось, в 2014 году Бодрова оказалась без работы и начала искать через интернет подходящие вакансии. Увидела на одном из сайтов объявление: московская фирма ищет курьера на зарплату в 60-70 тысяч рублей. Созвонились. А на следующий день женщина помчалась на собеседование. «Вы нам подходите! - сказал директор. - Давайте мы вас сейчас официально оформим к нам в штат, чтобы без всяких там было». Радостную Светлану почему-то повезли к нотариусу (не имеющая высшего образования женщина подумала, что так и надо), дали подписать какие-то бумаги и обещали перезвонить через пару дней, вызвать на работу. А уже на следующий день телефоны «фирмы» не отвечали.

Словом, классический лохотрон. Аферисты нашли малограмотного человека, он не глядя подмахнул нужные документы, сам того не зная, стал хозяином фирмы-однодневки, а заодно и выписав на непонятно кого доверенность. Банк, через который вывели громадную сумму, на тот момент уже дышал на ладан. Внутри об этом явно знали, вот кто-то из топ-менеджеров, видимо, и подсуетился, выдав непонятной компании кредит. Позже все долги обанкротившегося банка перешли к Агентству по страхованию вкладов. Там-то и занимались сборами по невыплаченным кредитам. О том, что ее ищут, Бодрова даже не знала - то самое заседание суда прошло без ее участия. Уверяет, что ее об иске не извещали.

Но приставам, разумеется, жалостливый рассказ Светланы Бодровой был до лампочки. Оформили все по закону. Теперь половину своей зарплаты дворника женщина должна была отдавать в погашение долга. И жить на 7,5 тысяч рублей в месяц. Мы подсчитали: чтобы выплатить этот кредит, Бодровой понадобилось бы «всего» 259 тысяч лет.

История коммунальщицы с двухмиллиардным долгом получила большой резонанс. Добрые люди помогли женщине составить жалобу на решение районного суда и подать ее в Мосгорсуд. И вот - новый поворот.

- Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского суда, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ «Судостроительный банк» в лице Конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов», - сообщила «Комсомольской Правде» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. - Таким образом, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена.

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