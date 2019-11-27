Парниковые газы – под государственный контроль

Комитеты Совета Федерации по аграрно-продовольственной и экономической политике провели совместные слушания, посвящённые государственному регулированию выбросов парниковых газов. Постановление о принятии Парижского соглашения, регулирующего меры по снижению с 2020 года содержания углекислого газа в атмосфере, было подписано Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым в сентябре.

Но, как отмечали участники слушаний, вопрос государственного регулирования выбросов парниковых газов на уровне российского законодательства не закрыт.

В ходе слушаний был рассмотрен проект ряда рекомендаций Правительству России, федеральным Министерствам экономического развития и энергетики. Как отметил в своём выступлении на слушаниях первый заместитель Председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, «ключевым ориентиром для хозяйствующих субъектов реального сектора экономики на ближайшие 10 лет станет указ Президента России об утверждении цели ограничения выбросов парниковых газов к 2030 году».

- Просматривается значительный потенциал по установлению более амбициозных целевых показателей, достижимых в случае реализации комплексной государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов, - подчеркнул Игорь Нечаев. – Мы считаем целесообразным предложить национальную цель по сокращению выбросов парниковых газов, которая позволяла бы стимулировать устойчивое развитие российской экономики на основе повышения энергетической эффективности.

По результатам парламентских слушаний также было предложено рассмотреть вопрос об использовании международных климатических рейтингов при планировании государственной политики в области регулирования выбросов парниковых газов и проанализировать необходимую доработку нормативной базы для реализации добровольных проектов по повышению энергетической эффективности. Участники слушаний высказали общее мнение органов государственной власти, бизнеса и научно-экспертного сообщества: от национального регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в значительной мере будет зависеть, насколько российская экономика будет конкурентоспособной в будущем.