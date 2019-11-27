Московские катки: встречаем «Восход» в парке Горького и зиму на ВДНХ

Сезон катков в Москве открылся. Вспоминайте, в каком шкафу ваши коньки, и отправляйтесь на самые модные и шумные или семейные и уютные ледовые площадки. Если собственных коньков нет, то их дадут в аренду и в некоторых местах даже бесплатно. «КП» посмотрела на плюсы и минусы катков в этом сезоне и ждет вместе с москвичами 29 ноября открытие ГУМ-катка в самом сердце столицы — на Красной площади.

«Восход» в Парке Горького

Звезды, планеты, спутники, светящиеся лимонные дорожки. Одним словом — космический каток в этом сезоне. Первое новшество еще до выхода на лед - двухэтажный павильон с зоной проката и теплыми фудкортами с глинтвейном, салатами и горячими бутербродами. Но покушать можно будет и в шале на катке (не снимая коньки). Площадь катка увеличилась c 18 до 20 тысяч квадратных метров (догнал рекордно большой каток на ВДНХ), а это означает, что одновременно смогут кататься 6000 человек.

- Еще одна новинка - павильон повышенной комфортности. В стоимость услуг входит: бесплатная парковка, трансфер до павильона, прокат коньков и горячие напитки. Входной билет для взрослых – 5000 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 2500 рублей, - рассказали в пресс-службе Парка Горького.

«+»

- новые коньки — 2700 пар;

- со второго этажа павильона открывается удивительный вид на весь каток;

- шесть входов на каток: со стороны семейного кафе «Меркато», Ленинского проспекта, рядом с Музеем современного искусства «Гараж», справа от главного входа (без проката, для гостей со своими коньками), два со стороны Пушкинской набережной (один из них для посетителей детской ледовой площадки).

«-»

- отсутствие бесплатной парковки.

Где: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская» или «Парк культуры».

Когда: ежедневно с 10.00 до 23.00, кроме понедельника, до 9 марта 2020 года.

Стоимость: для взрослых в будние - от 350 до 650 рублей (в зависимости от сеанса), в выходные и праздничные дни - от 550 до 650 рублей; для детей от 7 до 14 лет - от 150 рублей до 300 рублей; дети до 7 лет — бесплатно. Прокат коньков – 250 рублей, заточка коньков – 300 рублей.

В Парке Горького космический каток в этом сезоне. Фотот: Сергей Бобылев/ТАСС

«Лед» в Сокольниках

Это самый удобный каток для развлечения с детьми. Ледовая площадка круглая, компактная, площадью около 5 тысяч квадратных метров. Детвора сможет сделать первые шаги на коньках с помощью тренажеров в виде пингвинов и северных мишек. Традиционное украшение — медиафасад, переливающийся как «северное сияние», а бортики катка светятся неоновыми цветами. Как и в прошлые годы, не снимая коньки, можно подкрепиться в фудкорте — купить бутерброд, горячий кофе.

«+»

- введена новая единая система оплаты с помощью карточек, которая включает прокат оборудования, услуги гардероба;

- проводятся занятия по фигурному катанию для детей и взрослых — ежедневно, кроме пятницы.

«-»

- нет новинок в оформлении;

- старые коньки (1700 пар);

- дети в возрасте до 3-х лет на каток не допускаются.

Где: Сокольнический Вал, 1. Ближайшая станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 10.00 до полуночи, сеансы по 2 часа.

В Сокольниках самый удобный каток для развлечения с детьмиФото: Евгения ГУСЕВА

Стоимость: с понедельника по четверг — 300 рублей, с пятницы по воскресенье — 400 рублей. Билет позволяет взять на время сеанса бесплатно коньки и воспользоваться гардеробом. Дети в возрасте с 3 до 14 лет допускаются на каток бесплатно в сопровождении родителей или законных представителей (необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка).

Зима на ВДНХ

Лед залили вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» по форме волшебного золотого ключика, как это было два года назад. Сказочную атмосферу придает праздничная подсветка и живописный пешеходный мост, а еще «светящееся поле из подснежников, васильков и незабудок» и новогодний арт-объект «2020». Площадь катка — 20,5 тысяч квадратных метров. Ледовая площадка условно разделена на три зоны: Аллею влюбленных вокруг фонтана «Дружба народов», детскую площадку и большое ледовое пространство. Взять коньки напрокат и погреться можно в трех павильонах. А еще перекусить прямо на катке в одном из десяти кафе — здесь предложат булочки, пончики, мясо в лаваше и ароматный чай.

«+»

- много новогодних объектов, елок;

- можно любоваться обновленными фонтанами, павильонами;

«-»

- отсутствие парковки;

- качество льда: неровности, у бортов сложно ехать из-за натеков.

- многолюдно.

Где: Проспект Мира, 119.

Когда: в будни, кроме понедельника, с 11.00 до 23.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 23.00. Технический перерыв — с 15.00 до 17.00.

Стоимость: в зависимости от сеанса для взрослых - от 330 до 500 рублей, для детей — от 140 рублей до 250 рублей. Прокат коньков — 250 рублей (на время сеанса).

Сад «Эрмитаж»

Каток находится в самом центре города — не нужно далеко ехать. На площадке искусственный лед - такое покрытие позволяет не закрывать каток даже в зимнюю оттепель. Сам каток маленький — всего 900 квадратных метров. Рядом есть теплый павильон, где можно переодеться и взять напрокат коньки. В шале можно перекусить горячими пирожками и выпить ароматный чай. Если все же места на катке не хватит, то можно пойти на соседний - с натуральным льдом (площадь 4000 квадратных метров) на аллеях теневой части сада «Эрмитаж».

«+»

— расположение - центр города;

- доступная цена.

«-»

- скучно без тематического оформления;

Где: Каретный ряд, дом 3. Ближайшие станции метро «Цветной бульвар» или «Чеховская».

Когда: понедельник с 14.00 до 23.00, вторник-пятница с 12.00 до 23.00, выходные и праздничные дни с 10.00 до 23.00.

Стоимость: будние дни — 250 рублей, выходные и праздничные дни — 350 рублей (без ограничения по времени). Прокат коньков: 200 рублей в час, каждый последующий — 100 рублей в час. Заточка коньков — от 300 до 500 рублей. Камера хранения - 50 рублей. Прокат «помощника фигуриста» (поддерживающая установка в виде животных) - 250 рублей в час.