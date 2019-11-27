2019-11-27T20:22:37+03:00
Общество

«Розовый фламинго, станции для Барби»: в соцсетях обсуждают цвет фуксия платформы на МЦД

Пассажиров успокаивают, что ультрарозовой она будет временно
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Это не краска, а огнебиозащита — специальный состав для дерева от сгнивания и загоранияЭто не краска, а огнебиозащита — специальный состав для дерева от сгнивания и загоранияФото: соцсети
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Ярко-розовая платформа на МЦД вызвала обсуждения в соцсетях. Обсуждают именно цветовое решение. Кто-то связывает его с цветом фуксии линии МЦД-2 — так она обозначена на схемах метро, кто-то говорит, что у подрядчиков нет вкуса. Речь о строящейся платформе «Тимирязевская».

- В Детском мире есть целая комната для Барби — вся розовая, а теперь для нее целую станцию на маршруте МЦД сделали, - написала в соцсетях Оксана Мишкина.

Если бы прокомментировать новую платформу попросили певицу Алену Свиридову, то она спела бы: «Розовый фламинго здесь танцевал когда-то».

В реальности, как оказалось, инфраструктуру МЦД реконструируют. На Тимирязевской она устарела, необходимо все переделать. И проще всего платформу снести и построить новую (на том же месте). Именно поэтому сейчас строят временную деревянную платформу (немного в стороне), куда будут приходить поезда на время строительства новой.

- Но почему цвет розовый? - спрашиваю у строителей.

- Это не краска, а огнебиозащита — специальный состав для дерева от сгнивания и загорания. Так цвет проявился на морозе. В процессе эксплуатации он станет менее ярким, - ответил рабочий.

Аналогичные работы по реконструкции сейчас ведутся на станции Долгопрудная, Лобня, Дмитровская, Сетунь, Нахабино, Опалиха и других. К тому же ведется строительство новых станций - Щукинская, Курьяново, Остафьево и других.

К слову, о цветах МЦД. На указателях используются официальные обозначения диаметров — D1 и D2, которые окрашены в утвержденные цвета: желто-оранжевый (физалис) для МЦД-1 и ярко-розовый (фуксия) для МЦД-2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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