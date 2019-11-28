2019-11-28T02:22:07+03:00
Общество

С неба звездочка упала. Ну и как ее зовут?

Корреспондент «Комсомолки» сходил в Планетарий на «курсы для взрослых»
Павел КЛОКОВ
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- Если тебе немного за тридцать - самое время к звездам стремиться.- Если тебе немного за тридцать - самое время к звездам стремиться.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В программе так и написано - «18+». «Научим определять созвездия и планеты, познакомим с элементами сферической астрономии». Куратор и руководитель астрономических кружков Алексей Сельянов поприветствовал нас, своих учеников, среди которых я был, пожалуй, самым молодым (а мне 32 года).

Занятия проходят в Большом звездном зале Московского планетария.

Жаль, что в аудиториях института, в котором я учился, не было таких полулежачих кресел. Уж там бы я разошелся. Точнее, разлегся.

В общем, запрокидываешь голову и смотришь в огромный купол. Свет гаснет. И звезды начинают зажигать. А раз их зажигают, значит это кому-нибудь нужно. В данном случае - нам, ученикам. Потому что без этих плевочков мы бы не узнали, как выглядят созвездия. Всего их 88, но мы на одном занятии решили выучить 27. Точнее, решил куратор Алексей Сельянов.

Проектор передвигал небо от одного времени года к другому, и скоро мы уже знали, как выглядят Кассиопея, Геркулес, Стрела, Андромеда, Персей... Из пятидесяти человек, которые пришли на занятие, никто не уснул. Хотя обстановка очень располагает (не в обиду лектору, речь идет о положении тела и отсутствии света). Главное в этом деле - не захрапеть, а то позору не оберешься.

Вообще небо над Москвой сильно засвечено. Все эти наши фонари, окна, фары, бесконечные неоновые вывески и подсветки не дают нам увидеть звезды в том виде, в каком их видели наши предки. В стародавние времена небеса были черными как уголь, а звезды - яркими и большими. Нечто подобное в наше время можно увидеть в Чили - в пустыне Атакама. Говорят, сегодня это лучшее место для созерцания звезд.

Тем временем мы дошли до Ориона, Большого Пса и Тельца. Здесь установлено оборудование последнего поколения - аппарат «Универсариум М9». Благодаря ему на куполе-экране диаметром 25 метров можно увидеть 9100 звезд!

В Планетарии действуют два музея - классический зал Урании и интерактивный музей «Лунариум», две обсерватории, Малый звездный зал, кинотеатр 4D, астрономическая площадка «Парк неба» (работает с мая по сентябрь). И главное - Большой звездный зал.

Где: ул. Садовая-Кудринская, 5, строение 1 (ст. м. «Баррикадная»).

Сколько стоит: Учебный курс для взрослых «Популярная астрономия для начинающих» рассчитан на семь занятий и стоит 5600 рублей (подробнее - на сайте Планетария planetarium-moscow.ru).

Что еще

Для самых маленьких (от 5 лет) - цикл «Театр увлекательной науки».

Для детей постарше - «Школа увлекательной науки». И для школьников (до 11-го класса) - цикл «Звездные уроки».

Раз в месяц по субботам проходит семейный лекторий. 14 декабря детям и родителям будут рассказывать о кометах.

Раз в месяц лекции цикла «Трибуна ученого». Их читают самые известные астрономы России. Следующая лекция - о космическом мусоре - 18 декабря. Кроме этого, продолжает действовать легендарный Астрономический кружок, открытый еще в 1934 году, который вырастил пять академиков.

В декабре в Планетарии традиционно проходит единственная в Москве астрономическая елка под звездным небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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