Наше Подмосковье: фото-факт

Напомним, сразу две линии, связавшие Лобню с Одинцовом и Подольск с Нахабином, запустили на минувшей неделе. Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр столицы Сергей Собянин проехали на МЦД-1, добравшись из Одинцова до «Беговой». Пока отлаживается билетная система, до 8 декабря на диаметрах можно проехать бесплатно.

«Сегодня с утра с Сергеем Семеновичем проехали по МЦД, - написал на своей страничке в Instagram Андрей Воробьёв. - Пообщались с жителями, спасибо за добрые отзывы, замечания, предложения. Мы обязательно продолжим благоустраивать прилегающие территории, будем думать над тем, как дальше обустраивать парковочные пространства и тротуары. Спасибо всем за высокую оценку».

Московская область взяла на себя благоустройство территорий около станций МЦД. Оборудованы парковки, построены дороги и тротуары, установлено новое освещение.