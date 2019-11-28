2019-11-28T12:40:45+03:00
Происшествия

"А ваши деньги забрали другие полицейские". Из банковской ячейки москвича пропали почти 18 млн рублей

Прибывшие на вызов сотрудники полиции услышали от служащих банка увлекательную историю про путешествие крупной суммы денег
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В ходе разбирательства администратор отделения банка сообщил полицейским, что наличные средства из банковской ячейки были изъяты другими сотрудниками полиции.В ходе разбирательства администратор отделения банка сообщил полицейским, что наличные средства из банковской ячейки были изъяты другими сотрудниками полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пару дней назад в одном из банков на Тверской улице произошла забавная ситуация. Забавная не для 48-летнего Андрея* из Москвы, который пришел в отделение забрать деньги, что лежали у него в ячейке. Сумма немаленькая, около 18 миллионов рублей.

Андрей, как всегда, проследовал с сотрудником банка до своей ячейки, открыл ее, но денег там не оказалось. Стали разбираться, каким образом из банка куда-то исчезла крупная сумма денег. Оказалось, что наличные средства Андрея изъяли сотрудники ОБЭП в рамках расследования какого-то уголовного дела.

- В полицию поступило обращение от 48-летнего клиента банка Андрея П. Мужчина сообщил правоохранителям, что из его банковской ячейки пропали 17 600 000 рублей. В ходе разбирательства администратор отделения банка сообщил полицейским, что наличные средства из ячейки Андрея были изъяты сотрудниками ОБЭП УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Теперь Андрею предстоит долгий разговор со следователем, который ведет уголовное дело. Мужчина хочет выяснить, почему его личные наличные средства были изъяты без его ведома.

Полиция, в свою очередь, проводит проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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