"А ваши деньги забрали другие полицейские". Из банковской ячейки москвича пропали почти 18 млн рублей

Пару дней назад в одном из банков на Тверской улице произошла забавная ситуация. Забавная не для 48-летнего Андрея* из Москвы, который пришел в отделение забрать деньги, что лежали у него в ячейке. Сумма немаленькая, около 18 миллионов рублей.

Андрей, как всегда, проследовал с сотрудником банка до своей ячейки, открыл ее, но денег там не оказалось. Стали разбираться, каким образом из банка куда-то исчезла крупная сумма денег. Оказалось, что наличные средства Андрея изъяли сотрудники ОБЭП в рамках расследования какого-то уголовного дела.

- В полицию поступило обращение от 48-летнего клиента банка Андрея П. Мужчина сообщил правоохранителям, что из его банковской ячейки пропали 17 600 000 рублей. В ходе разбирательства администратор отделения банка сообщил полицейским, что наличные средства из ячейки Андрея были изъяты сотрудниками ОБЭП УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Теперь Андрею предстоит долгий разговор со следователем, который ведет уголовное дело. Мужчина хочет выяснить, почему его личные наличные средства были изъяты без его ведома.

Полиция, в свою очередь, проводит проверку по факту произошедшего.